Vrh Pentagona dolazi pred Trumpa: Ono što će mu reći, moglo bi biti fatalno za Iran

Najviši američki vojni časnici, uključujući admirala Brada Coopera, načelnika Središnjeg zapovjedništva, iznijet će predsjedniku Donaldu Trumpu kasnije u četvrtak moguće vojne opcije protiv Irana, rekao je američki dužnosnik za Reuters.

Američki ministar obrane Pete Hegseth i general Dan Caine, načelnik Združenog stožera, također će sudjelovati na brifingu.

Dužnosnik nije otkrio o kojim će se opcijama raspravljati, ali je rekao da se očekuje da će brifing biti usmjeren na akcije potrebne da se Iran prisili na pregovore o okončanju sukoba.

'Kratak i snažan' val udara

Axios je u četvrtak izvijestio da je Središnje zapovjedništvo pripremilo plan za "kratak i snažan" val udara na Iran, koji vjerojatno uključuje infrastrukturne ciljeve, kao i drugi plan za preuzimanje dijela Hormuškog tjesnaca kako bi se ponovno otvorio za komercijalni pomorski promet.

Iranski predsjednik Masud Pezeškian je ranije u četvrtak izjavio da je američka blokada luka u njegovoj zemlji "osuđena na propast" i da će samo pogoršati nestabilnost u Zaljevu.

Pezeškian je to rekao nakon što je visoki dužnosnik Bijele kuće spomenuo moguće produljenje blokade "na nekoliko mjeseci".

"Nećemo tolerirati pomorsku blokadu. Nastavi li se, Iran će uzvratiti", upozorio je u srijedu na državnoj televiziji Mohsen Rezaei, bivši vrhovni zapovjednik Revolucionarne garde, koji je u ožujku imenovan vojnim savjetnikom novoga vrhovnog vođe Modžtabe Hameneija.

Upozorio je na nastavak neprijateljstava između Irana i Sjedinjenih Država, što bi, kako je rekao, moglo rezultirati potapanjem američkih brodova i pogibijom ili zarobljavanjem brojnih neprijateljskih vojnika.

Visoki iranski mornarički dužnosnik spomenuo je da će se u "vrlo bliskoj budućnosti" rasporediti nedavno razvijeno pomorsko oružje.

