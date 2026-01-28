Spojevi ruše barijere, a svađe pokazuju da se svi planiraju boriti: 'Jedna jako namazana ličnost!'

„Jedna jako namazana ličnost, samo što to vješto prikriva svojim tihim glasićem i baby faceom“, komentirat će jedna djevojka svoju kolegicu, a neće trebati dugo da sve kulminira.

Neke kandidatkinje priznaju da im tuđa energija ne odgovara, neke se kaju zbog ogovaranja, neke otvoreno poručuju da se neće povući jer osjećaju „konekciju jaču od drugih“.

Foto: Rtl

„Ostat ću ono što jesam i boriti se za njega“, poručuje jedna samouvjerena djevojka.

Nemir i svađe prekida pismo – slijede novi spojevi, prilično drukčiji od onoga što su djevojke očekivale, no ako žele Petra i Karla, moraju se prilagoditi.

Foto: Rtl

Na romantičnim lokacijama razgovori postaju sve osobniji – o obitelji, granicama u vezi, budućnosti i izdaji. Neke se dame otvaraju više nego što su planirale, a odluke o nastavku večeri padaju teže nego što se činilo: „Bilo mi je užasno neugodno!“

Večer će se nastaviti uz neočekivanu dozu romantike. „Uz nju mi uopće nije bilo teško reći što osjećam“, poručit će jedan Savršeni, a drugi zadovoljno dodati, „Slični smo jedno drugome!“

Foto: Rtl

U vili se u međuvremenu pokušavaju zagladiti stari sukobi, ali hladne poruke govore više od isprika. Po povratku s dejtova, komentara je i više nego dovoljno, iskrenost se nagrađuje, a kompatibilnost se propitkuje.

No ispod površine vrije konkurencija, ljubomora i pitanje: tko je ovdje stvarno iskren, a tko samo dobro glumi?

Tko je dan proveo na spojevima, a tko ne može sakriti ljubomoru, pokazat će nova epizoda 'Gospodina Savršenog' već sad dostupna na platformi Voyo, a od ponedjeljka, 2. veljače u 21.15 sati na RTL-u.

POGLEDAJTE VIDEO: Tko je gladan? Tko ne voli davati izjave? Iza kulisa europskog rukometnog prvenstva