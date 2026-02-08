FREEMAIL
GOSPODIN SAVRŠENI /

Povučenije djevojke pokazat će svoje drugo lice: 'Nisam ovako hrabra kad mi se netko sviđa'

Foto: Rtl

Novu epizodu showa 'Gospodin Savršeni' pratite od ponoći na platformi Voyo i od ponedjeljka na RTL-u

8.2.2026.
10:47
Hot.hr
Rtl
Nakon posljednje, šokantne ceremonije u showu 'Gospodin Savršeni', dvije djevojke su dobile posebnu moć. Upravo to bit će glavna tema u vili iduće jutro.

Tko je što zaslužio ili nije, tko je licemjeran, što bi trebao biti idući korak i tko se treba bojati konkurencije – o svemu tome razglabat će grupice djevojaka.

Povučenije djevojke pokazat će svoje drugo lice: 'Nisam ovako hrabra kad mi se netko sviđa'
Foto: Rtl

Stižu dva pisma

U vilu ovaj put stižu čak dva pisma! Vrijeme je za dan s Karlom i Petrom, no u malo drukčijem izdanju. Neočekivane aktivnosti na spojevima malo će im pomrsiti planove, no kad vide svoje Savršene, natjecateljski duh itekako će proraditi.

"Nisam inače ovako hrabra u životu kad mi se netko sviđa, ali ovdje imamo jako malo vremena želim iskoristiti svaku minutu s njim", poručit će jedna djevojka i ugrabiti prva svojih pet minuta. Hoće li joj to biti dobar potez ili je ipak malo pretjerala?

Povučenije djevojke pokazat će svoje drugo lice: 'Nisam ovako hrabra kad mi se netko sviđa'
Foto: Rtl

Dvije "sretnice" osvojit će posebnu nagradu, jedan Savršeni pokazat će se pravim kraljem romantike, no večer bi ipak mogla završiti nedorečeno...

Kako su prošli spojevi i ima li novih ruža na vidiku, pokazat će nova epizoda 'Gospodina Savršenog' od ponoći dostupna na platformi Voyo. Show je na rasporedu i na RTL-u, od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 sati.

POGLEDAJTE VIDEO: Petar iz 'Gospodina Savršenog' stao je pred naše kamere: 'Volim prvi klik i mogu se brzo zaljubiti'

