Povučenije djevojke pokazat će svoje drugo lice: 'Nisam ovako hrabra kad mi se netko sviđa'
Novu epizodu showa 'Gospodin Savršeni' pratite od ponoći na platformi Voyo i od ponedjeljka na RTL-u
Nakon posljednje, šokantne ceremonije u showu 'Gospodin Savršeni', dvije djevojke su dobile posebnu moć. Upravo to bit će glavna tema u vili iduće jutro.
Tko je što zaslužio ili nije, tko je licemjeran, što bi trebao biti idući korak i tko se treba bojati konkurencije – o svemu tome razglabat će grupice djevojaka.
Stižu dva pisma
U vilu ovaj put stižu čak dva pisma! Vrijeme je za dan s Karlom i Petrom, no u malo drukčijem izdanju. Neočekivane aktivnosti na spojevima malo će im pomrsiti planove, no kad vide svoje Savršene, natjecateljski duh itekako će proraditi.
"Nisam inače ovako hrabra u životu kad mi se netko sviđa, ali ovdje imamo jako malo vremena želim iskoristiti svaku minutu s njim", poručit će jedna djevojka i ugrabiti prva svojih pet minuta. Hoće li joj to biti dobar potez ili je ipak malo pretjerala?
Dvije "sretnice" osvojit će posebnu nagradu, jedan Savršeni pokazat će se pravim kraljem romantike, no večer bi ipak mogla završiti nedorečeno...
Kako su prošli spojevi i ima li novih ruža na vidiku, pokazat će nova epizoda 'Gospodina Savršenog' od ponoći dostupna na platformi Voyo. Show je na rasporedu i na RTL-u, od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 sati.
