Povučenije djevojke pokazat će svoje drugo lice: 'Nisam ovako hrabra kad mi se netko sviđa'

Nakon posljednje, šokantne ceremonije u showu 'Gospodin Savršeni', dvije djevojke su dobile posebnu moć. Upravo to bit će glavna tema u vili iduće jutro.

Tko je što zaslužio ili nije, tko je licemjeran, što bi trebao biti idući korak i tko se treba bojati konkurencije – o svemu tome razglabat će grupice djevojaka.

Foto: Rtl

Stižu dva pisma

U vilu ovaj put stižu čak dva pisma! Vrijeme je za dan s Karlom i Petrom, no u malo drukčijem izdanju. Neočekivane aktivnosti na spojevima malo će im pomrsiti planove, no kad vide svoje Savršene, natjecateljski duh itekako će proraditi.

"Nisam inače ovako hrabra u životu kad mi se netko sviđa, ali ovdje imamo jako malo vremena želim iskoristiti svaku minutu s njim", poručit će jedna djevojka i ugrabiti prva svojih pet minuta. Hoće li joj to biti dobar potez ili je ipak malo pretjerala?

Foto: Rtl

Dvije "sretnice" osvojit će posebnu nagradu, jedan Savršeni pokazat će se pravim kraljem romantike, no večer bi ipak mogla završiti nedorečeno...

Kako su prošli spojevi i ima li novih ruža na vidiku, pokazat će nova epizoda 'Gospodina Savršenog' od ponoći dostupna na platformi Voyo. Show je na rasporedu i na RTL-u, od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 sati.

