Monika otkrila kako je izgledao njezin prvi tjedan u 'Gospodinu Savršenom'

Kandidatkinja nove sezone RTL-ova hit showa „Gospodin Savršeni“, Monika, na društvenim je mrežama podijelila djelić atmosfere s prvih dana snimanja. Objavila je niz fotografija koje otkrivaju kako izgleda prvi tjedan iza kamera, ali i trenutke koji su obilježili njezin početak sudjelovanja u showu.

Uz fotografije je kratko poručila na španjolskom: „Semana 1. Me lo pasé genial“, čime je dala do znanja da joj je prvi tjedan protekao u odličnom raspoloženju.

Monika se u showu bori za Petrovo srce, a već na samom početku privukla je njegovu pozornost. Na prvom cocktail partyju Petar joj je uručio bijelu ružu i pozvao je na grupni spoj s Jelenom M. Nakon zajedničkog druženja, odlučio je nastavak večeri provesti upravo s Monikom, koju je na kraju nagradio i crvenom ružom, osiguravši joj prolazak na prvoj ceremoniji ruža.

Show „Gospodin Savršeni“ gledajte od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u, a epizode su dostupne i tjedan dana ranije na platformi Voyo.