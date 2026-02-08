Rusi gaze sve pred sobom u Ukrajini: Poginula najmanje jedna osoba, sve je u plamenu

Ruske snage izvele su niz napada na stambene četvrti i civilnu infrastrukturu u nekoliko ukrajinskih regija tijekom noći. Granatiranje, u kojem je poginula najmanje jedna osoba, a više od desetak ih je ozlijeđeno, uključujući djecu i starije osobe, počelo je kasno u subotu i nastavilo se do jutarnjih sati, piše Kyiv Post.

Načelnik Dnjipropetrovske regionalne vojne uprave Oleksandr Hanža izjavio je da su ruske snage napale okrug Dnjipro nedugo nakon ponoći. Ranjen je 10-godišnji dječak, koji je prevezen u bolnicu, a liječnici su njegovo stanje ocijenili umjereno teškim.

Foto: Iryna Rybakova/afp/profimedia

Izvedeno 577 napada

U području Nikopolja ruske su snage teškom artiljerijom granatirale lokalne zajednice, no ondje nije bilo žrtava. Stručnjaci su na terenu kako bi procijenili nastalu štetu.

Guverner Zaporiške oblasti Ivan Fedorov priopćio je da je u ruskim napadima u posljednja 24 sata jedna osoba ubijena, a osam ih je ranjeno. Rusi su izveli 577 napada na 30 naselja, koristeći zračne udare, bespilotne letjelice, višecijevne raketne sustave i topništvo, tvrde regionalne vlasti.

Foto: Iryna Rybakova/afp/profimedia

Zabilježeno je najmanje 67 slučajeva oštećenja stambenih zgrada, vozila i infrastrukture, a hitne službe nastavljaju s procjenom razaranja i pružanjem pomoći pogođenim civilima.

U Hersonu poginula jedna osoba

Na jugu Ukrajine ruske snage su oko 23.10 sati iz višecijevnih raketnih sustava granatirale Korabeljnu četvrt u gradu Hersonu. U napadu su ozlijeđene tri žene, a dvije su hospitalizirane sa zatvorenim ozljedama glave i ozljedama od udarnog vala.

Foto: Iryna Rybakova/afp/profimedia

U posljednja 24 sata u ruskom granatiranju diljem Hersonske oblasti jedna je osoba poginula, a 18 ih je ranjeno. Oštećeno je 16 stambenih zgrada, 67 privatnih kuća, crkva, trgovina, skladišta, gospodarski objekti, plinovod, privatna garaža i nekoliko vozila.

Foto: Jose Colon/afp/profimedia

Ukrajinske vlasti pozvale su stanovnike da prate upozorenja na zračne napade i ostanu u skloništima, ističući da rizik od daljnjih napada ostaje visok dok se borbe nastavljaju diljem južne i istočne Ukrajine.

