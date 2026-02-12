FREEMAIL
'GOSPODIN SAVRŠENI' /

Potpuni fijasko na spoju: 'Ovo je strašno. I užas. I to je sve od moje izjave!'

Foto: Rtl

Show 'Gospodin Savršeni' pratite sedam dana prije svih - samo na Voyo

12.2.2026.
11:14
Hot.hr
Rtl
Novi dan na grčkom otoku donosi nove spojeve u 'Gospodinu Savršenom'. Ono što se isprva činilo spojem iz snova, kvari se već na početku. Iako se Kreta trudi dati sve od sebe, set je savršen, dan je kao stvoren za uživanje - jedna je od djevojaka u posebnom elementu i svojim ponašanjem kvari doživljaj drugoj. No ono što nitko na tom spoju ne zna je da im se sprema šok kakav ne mogu ni zamisliti. 

Foto: Rtl

Kad sve krene nizbrdo, ispada da može još i gore: 'Bilo mi je malo neugodno'

"Iva je baš bila nervozna i jako ljubomorna. Cijelo mi je vrijeme nešto pričala na uho dok sam ja vozila. Nije mi bilo uopće zabavno s njom", žali se Lara da joj Iva uništava doživljaj spoja.

"Samo ti pričaj. Dok Lara radi vani posao, ti i ja sjedimo u rupi", komentira Iva nestrpljiva što je Karlo otišao s drugom djevojkom razgovarati. 

Foto: Rtl

"Nije mi bila neka atmosfera. Zbog Ive. Dosta se ljutila. Podbadala je Karla i ispred i iza kamere. Bilo mi je malo neugodno", priznaje Lara. No u trenutku dok to govori, nije ni svjesna da će Iva biti njezin najmanji problem na ovom spoju. Ono što je uslijedilo, potpuno je poljuljalo Laru - do suza.

Foto: Rtl

Novu epizodu 'Gospodina Savršenog' gledajte odmah na platformi Voyo, tjedan dana prije prikazivanja na TV-u. Od ponedjeljka do četvrtka, show 'Gospodin Savršeni' pratite od 21.15 na RTL-u.

Gospodin SavrseniGospodin Savršeni 2026VoyoNova SezonaPetar RašićKarlo Godec
