'SAVRŠENI PODCAST' /

Petar otkriva svoj put u showu 'Gospodin Savršeni' i odnos s Karlom: 'Mi smo dva različita muškarca'
Foto: Voyo

U prvoj epizodi 'Savršenog Podcasta', Anita Martinović ugostila je Petra, aka Gospodina Savršenog, koji je kroz razgovor otkrio detalje iz svog života

6.2.2026.
14:07
Hot.hr
Voyo
Ulazak u Gospodina Savršenog bio je za Petra "čudno i nenormalno iskustvo". Priznaje da je bio zbunjen zbog velikog broja djevojaka i očekivanja koja su dolazila s njegovim nastupom na koktel partyju. "Šetaš među djevojkama, a svi čekaju tvoj prvi govor – to je bio pravi izazov za mene", otkrio je Petar. Iako su u showu u konkurenciji, Petar je razjasnio da između njega i Karla nije bilo rivalstva. "Mi smo dva različita muškarca, iz različitih svjetova", rekao je, dodajući da su se međusobno podržavali i razvili prijateljski odnos. Petar ističe kako se on bavi modelingom, dok se Karlo bavi sportom, što im je omogućilo da više budu prijatelji nego konkurenti.

Petar otkriva svoj put u showu 'Gospodin Savršeni' i odnos s Karlom: 'Mi smo dva različita muškarca'
Foto: Voyo

Karijera Gospodina Savršenog: Od malina do modnih pista

Petrov put do uspjeha u modnoj industriji nije bio običan. Počeo je radeći razne poslove kao tinejdžer, od branja malina do rada u baru. "Uvijek sam htio biti koristan i nešto raditi", prisjetio se. Unatoč tome što je započeo studij na IT fakultetu, život mu je ponudio drugačiji put. Osvojio je titulu kralja mature, što mu je otvorilo vrata modeling karijere. Pobjeda mu je donijela ugovor i poziv u Milano, a to je bio početak desetljeća uspjeha. Iako je započeo kao model, Petar je kasnije završio studij marketing menadžmenta, što smatra odličnom odlukom koja se nadopunjuje njegovom karijerom.

Život u Dubaiju i nošenje s predrasudama

Posljednje dvije godine, Petar je živio između Kragujevca i Dubaija. Život u Ujedinjenim Arapskim Emiratima opisao je kao potpuno različit od života na Balkanu, s naglaskom na to da je društveni život koncentriran u hotelima i trgovačkim centrima. Kao uspješan model, često se susreće s predrasudama, priznaje Petar, ali ističe da je s vremenom naučio nositi se s time. "Ljudi stvaraju mišljenje na temelju izgleda, ali shvatio sam da se ne mogu svidjeti svima i da je najvažnije ostati profesionalan", dodao je. Obitelj mu je vrlo važna, a posebno se oslanja na svog starijeg brata. "On je moj 'emergency contact'. Znam da bi uvijek bio tu za mene", rekao je Petar, ističući koliko mu je obiteljska podrška ključna u životu.

Petar je kroz razgovor pokazao da je iza njegovog uspjeha stajao trud, podrška obitelji i prilagodba životnim okolnostima. Cijelu epizodu "Savršenog Podcasta" možete pogledati na platformi Voyo, kao i nove epizode showa "Gospodin Savršeni", sedam dana prije svih. Od ponedjeljka do četvrtka, show "Gospodin Savršeni" pratite na RTL-u od 21.15. 

POGLEDAJTE VIDEO: Petar iz 'Gospodina Savršenog' stao je pred naše kamere: 'Volim prvi klik i mogu se brzo zaljubiti'

Gospodin SavrseniGospodin Savršeni 2026VoyoNova SezonaPodcastAnita MartinovićPetar RašićKarlo Godec
