FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
GOSPODIN SAVRŠENI /

Petar i Anastasia pokazali kako izgleda zajednički trening: Ne skidaju osmijehe s lica

Petar i Anastasia pokazali kako izgleda zajednički trening: Ne skidaju osmijehe s lica
×
Foto: RTL

Petar iz 'Gospodina Savršenog' podijelio je na TikToku video koji pokazuje kako on i Anastasija zajedno vježbaju

16.4.2026.
20:08
Hot.hr
RTL
VOYO logo
VOYO logo

Iako su se upoznali pred kamerama showa 'Gospodin Savršeni', odnos između Petra i Anastasije nastavio se i nakon završetka emisije, i to u potpuno opuštenom, svakodnevnom ritmu. 

Na društvenim mrežama osvanuli su kadrovi iz teretane u kojima zajedno treniraju, a ono što je mnogima zapelo za oko nije samo forma, već i atmosfera među njima.

Trening uz smijeh i dobru vibru

Petar i Anastasia odlučili su spojiti ugodno s korisnim pa su zajedno odradili trening, a pritom nisu skidali osmijeh s lica. U videu koji je Petar podijelio vidi se kako Anastasia radi s utezima, dok se cijelo vrijeme smije i uživa u treningu.

Uz objavu je kratko poručio:

"Za plan i program javite nam se u DM"

No, pratitelji su brzo primijetili da je u fokusu ipak nešto drugo, njihova kemija i način na koji se međusobno zezaju. 

@rasic_p Za plan i program javite nam se u DM 😂 #foryoupage #viral #gospodinsavrseni ♬ More Passion, More Energy - WasteLand

Kemija koja se vidi i bez riječi

Ono što dodatno intrigira jest činjenica da među njima vlada opušten odnos bez ikakve napetosti, puno smijeha, podrške i međusobnog bodrenja.

Njihova priča sada se odvija u realnom životu, bez scenarija, bez pritiska i s naglaskom na jednostavne stvari poput zajedničkog treninga. 

Gospodin SavrseniAnastasiaPetar RašićGospodin Savršeni 2026
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike