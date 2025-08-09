Očaravaju senzualnim izdanjima: Dame iz 'Gospodina Savršenog' znaju što je dobar ljetni provod

Djevojke iz posljednje sezone popularnog RTL-ova reality showa "Gospodin Savršeni" ovo se ljeto maksimalno zabavljaju, putujući hrvatskom obalom, ali i šire u društvu dragih osoba. Usput počaste fanove senzualnim fotografijama, dobivajući velik broj pozitivnih reakcija.

U društvu bliskog prijatelja

Laura Prgomet, jedna od najupečatljivijih natjecateljica ove sezone, ljetne dane provodi s poznatim modnim stilistom Nevenom Ciganovićem (55). Zajedno su bili na Hvaru, a trenutno se nalaze u Vodicama. Također, Laura je još uživala u Zadru te se zabavljala i na Zrću.

Ovaj dinamičan duo nerijetko dijeli zanimljive zajedničke trenutke koji nasmijavaju njihove pratitelje.

Oni su svoj skladan odnos ispunjen anegdotama odlučili iskoristiti za projekt pod nazivom "Bless&Mess". Riječ je o TikTok sapunici u kojoj prikazuju svoja putovanja i dramatične trenutke.

"Zamislite Kardashiane... ali s više drame i manje para", objasnili su Laura i Neven.

Uživala na Maldivima

Nešto južnije smjestila se Mia Miškulin koja je u Makarskoj uživala u adrenalinskim aktivnostima, ali i partijanju. Poznata fitness trenerica kroz dan je vozila jest ski ili ronila, dok je kroz noć objavljivala atraktivne fotografije u pripijenim haljinama iz noćnog izlaska. Mia je posjetila i Maldive gdje je plivala s morskim psima te dijelila bajkovite prizore prirode.

Red festivala, red plaže

Pobjednica posljednje sezone, Maida Ribić, poznata je kao avanturistkinja koja voli putovati i zabavljati se na festivalima. Mogli smo je vidjeti kako pleše uz elektronsku glazbu na poznatom belgijskom festivalu "Tommorowland", no ponekad zna stati i opuštati se na plaži ili bazenima. Uživala je u Crnoj Gori i Španjolskoj, pa je pratitelje počastila senzualnim fotografijama u kupaćem kostimu.

