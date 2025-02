Nuša Rojs o pobjedi u drugoj sezoni 'Gospodina Savršenog': 'To nije bila veza, više avantura'

Pjevačica i radijska voditeljica Nuša Rojs borila se za srce Mije Matića u drugoj sezoni reality showa "Gospodin Savršeni". Poznata Slovenka naposljetku je odnijela pobjedu u RTL-ovom reality showu, no njena ljubav s Mijom nije potrajala. Ipak, Nuši je emisija donijela lijepa sjećanja, ali i važne životne lekcije. Bivša pobjednica "Gospodina Savršenog" otkrila je za Net.hr po čemu će najviše pamtiti svoje sudjelovanje u showu, čime se trenutno bavi te kako stoji na ljubavnom planu.

Koje trenutke najviše pamtite iz "Gospodina Savršenog"?

Moram reći da mi je sve ostalo u jako lijepom sjećanju – cijela avantura. Posebno pamtim predivan pogled iz vile u Zagrebu, gdje smo provodili većinu vremena, prijateljstva koja su se tada razvila između mene i nekih djevojaka te sve razgovore s Mijom i spojeve. Lijepe uspomene vežem i uz članove snimateljske ekipe te producente.

Žalite li zbog nekih postupaka u emisiji?

Ne žalim.

Biste li se prijavili u još neki reality show?

Mislim da sam jednostavno prerasla showove, više mi ne predstavljaju nikakav izazov. Sebe vidim više u ulozi voditeljice, producentice i kreatorice, a ne natjecateljice… To je iza mene.

Je li vam show pružio kakve životne lekcije? Ako da, kakve?

Apsolutno, u showu smo svi tada živjeli unutar jednog mjehurića, ali nakon što je završio, shvatila sam da je svijet vani vrlo sličan našem mjehuriću… S nekim ljudima se odmah povežeš, neki te ne vole i sumnjaju u tvoje namjere, čak i kada želiš najbolje za sebe i one oko sebe. Ali jedino što je zaista važno jest da ti znaš tko si i da ne dopuštaš drugima da utječu na tebe, tvoje misli, riječi i djela. Bez obzira na to koliko te netko želi ocrniti, važno je ostati dobar i ne vraćati istom mjerom, oko za oko, zub za zub, jer to nije dobra karma.

Koliko vam je show promijenio život?

Definitivno mi je promijenio život. Prije toga bila sam samo pjevačica, a mediji su pisali isključivo o mom glazbenom stvaralaštvu. No, u ovom showu nisam se predstavila samo Slovencima, koji su me već znali kao pjevačicu, već i hrvatskoj publici. Pokazala sam tko je Nuša Rojs kad nije na pozornici. Na neki način, granica između moje karijere i privatnog života za javnost se izbrisala. S jedne strane, to je dobro jer su ljudi vidjeli da sam iskrena, zabavna, poštena i sposobna žena koja traži pravu ljubav. S druge strane, žao mi je što se to dogodilo, jer je od tada pa sve do danas moj privatni život, a posebno ljubavni, stalno u fokusu. I dalje mi se na ulici obraćaju s pitanjima poput: "Jeste li vi Nuša Rojs, pjevačica?", a njihovo sljedeće pitanje uvijek je: "Jeste li već pronašli pravu ljubav?"

Kako gledate na svoju vezu s Mijom Matićem? Mislite li da reality show može stvoriti dugotrajne ljubavi?

Kad sada pogledam unatrag, ne mogu reći da je to bila veza - više avantura, jer se nismo stigli dovoljno dobro upoznati. Pred kamerama i jedno pred drugim uspjeli smo u tom kratkom vremenu otkriti možda 30% sebe. Prije nego što smo se mogli zbližiti na dubljoj razini, došlo je do prekida. No, i dalje vjerujem da ozbiljna, intimna i dugoročna veza može nastati, ali samo ako su oboje dovoljno zreli i hrabri. Ako ne mare za mišljenje drugih, već njeguju želju za upoznavanjem i izvan showa uz strpljenje i upornost, sve je moguće.

Što tražite u muškarcu?

Najvažnije mi je da muškarac zna služati svoje srce i intuiciju te prepoznati vlastiti ego. Zatim, hrabrost da slijediš vlastito srce te upornost, strpljivost i odlučnost. Te su mi vrline ključne jer mi pokazuju da se na nekoga mogu osloniti i da mu mogu vjerovati. Također, jako mi je važna komunikativnost – ne da netko priča besmislice, već da zna jasno izraziti svoje misli i slušati sugovornika, kako bismo mogli voditi kvalitetan i zreo razgovor. S druge strane, volim kada je osoba zabavna i opuštena. Ukratko, mora mi barem malo odgovarati karakterom, a naravno, i fizička privlačnost igra svoju ulogu.

Prošle ste godine otkrili da ste sretno zaljubljeni. Kako ste se vi i vaš dečko upoznali? Što vas je prvo privuklo kod njega?

Svoj ljubavni život odlučila sam zadržati za sebe. Previše se govori o privatnim stvarima te je sve već javno i svima na vidiku. Danas gotovo svi snimaju, fotografiraju i objavljuju sebe te svoju obitelj na internetu, ali to nije nešto što želim za sebe i za ljude koje volim.

Radite kao radijska voditeljica, no mnogi vas znaju kao pjevačicu. Kakvi su planovi za glazbenu karijeru? Vidite li se u budućnosti više u medijima ili glazbi?

Glazba i pjevanje moja su prva ljubav, ali tek sam sada otkrila da mogu usrećiti ljude i samim govorom, što mi se jako sviđa. Nadam se da će se to nekako ispreplitati i da će mi se na putu otvoriti još zanimljivih prilika. Volim izazove povezane sa svojim talentima, glazbom i načinima na koje druge mogu učiniti sretnijima.

