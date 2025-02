Je li Polina zapečatila svoju sudbinu odbijanjem Miloševe ruže?

Polina je Šimi pokazala vjernost odbijanjem Miloševe ruže. Njene suparnice su tada i cijenile i osudile hrabar potez. Nakon što je "Gospodin Savršeni" zahladio odnose s Polinom, kandidatkinje su ujedinjene u mišljenju da joj se rizik nije isplatio.

"Mislim da se ona stvarno malo zaljubila. Mislim da je imala neke svoje iluzije o obitelji i djeci", misli Maja da je Šime Polini slomio srce. "Ja nisam bila na početku, ali sam čula od djevojaka da si ti odbila Miloševu ružu, da ti se nije svidio na prvu", Milicu zanima što će Polina sada jer vjeruje da neće dobiti Šiminu ružu. "Čekaj, ne znači još da neću dobiti ružu", prekida je Polina i potpuno se zbunjuje.

Miloševa ruža - pojas za spašavanje?

"Je li to malo licemjerno?" Milica želi doznati hoće li Polina ovog puta ipak prihvatiti Milošene ružu. "Hvala ti na lijepom komentaru i pitanju", sarkastično joj odgovara Polina i jasno pokazuje da joj se ne sviđa razgovor koji vode "Šime me nije otjerao, nego smo pauzirali", uvjerava Polina Milicu. No njoj se to ne čini realno i misli da Polina treba ostati dosljedna sebi: "Ona nije konkubina i treba imati dostojanstvo žene 21.stoljeća".

"Mislim da ne bi bilo fer da Miloš njoj da ružu, spasi nju, a ne nekoga tko je otpočetka u igri za njega" misli Maida da si je Polina davno zapečatila sudbinu i da joj se rizik obio o glavu.

Ima li Polina luksuz za novo taktiziranje ili ovisi o Miloševoj ruži, pogledajte odmah u novoj epizodi Gospodina Savršenog na platformi Voyo, čak tjedan dana prije emitiranja na TV-u! Od ponedjeljka do četvrtka, "Gospodina Savršenog" pratite na RTL-u u 21.15!

