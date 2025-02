Glorija otkrila kako joj je bilo na spoju sa Šimom: 'Nije prirodan i opušten'

Glorija se na posljednjem cocktail partyju u showu "Gospodin Savršeni" našla u središtu pažnje, kada se izdvojila sa Šimom. Iako je očekivala ugodno i opušteno druženje, stvari nisu išle kako je planirala. Za RTL.hr otkrila je kako se osjeća u njegovom društvu i osvrnula se na ljubomoru koju je primijetila među djevojkama.

Druženje sa Šimom, kako je priznala, nije bilo toliko prirodno koliko je zamišljala.

"Sa Šimom je uvijek nekako usiljeno. Uvijek imam osjećaj da se moram previše truditi ili nešto dokazivati dok razgovaram s njim. Razgovor sa Šimom mi nije prirodan i opušten kao s Milošem…", istaknula je Glorija za RTL.hr.

Foto: RTL

S obzirom na to da je ona bila ta kojoj je Šime posvetio pažnju, Glorija smatra da su djevojke bile ljubomorne.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Naravno da su ljubomorne. Stalno sam na meti tračeva i to od djevojaka koje su bile dobre sa mnom. A nijedna mi se ne usudi ništa reći u lice, samo iza leđa. To više govori o njima, ja ne ogovaram djevojke s kojima sam dobra. Mislim da sam dosad pokazala da sam normalna i pristojna cura prije svega, tako da me komentari i tračevi ne pogađaju. Ja, naravno, nijednoj djevojci ne zamjeram ništa, jer to je ipak samo show", ispričala je.

Glorija je naglasila da su i Šime i Miloš zaista divni dečki, svaki na svoj način.

"Obojica imaju kvalitete. Sve najbolje mislim o obojici", zaključila je za RTL.hr.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Show "Gospodin Savršeni" ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u, a epizode su dostupne tjedan dana ranije na platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: "Gospodin Savršeni" o showu i savršenom spoju: "Meni je to i više nego dovoljno"

Tekst se nastavlja ispod oglasa