Selma časti djevojke neobičnim nadimcima: Objasnila je što znači riječ 'krokodilke'

Glumica Selma Gusinac, koja je naknadno ušla u popularni show "Gospodin Savršeni", brzo je postala prepoznatljiva po svojoj izravnosti i britkom jeziku. Često daje karakteristične epitete i nadimke drugim djevojkama u showu, zbog kojih je bila i predmet rasprava. Za RTL.hr pojasnila je značenja nekih svojih izraza te poručila da njezine riječi nisu uvijek doslovne.

Selma je u jednom trenutku opisala neke djevojke u showu kao "idiotkinje", a na pitanje je li to možda pregrubo, odgovorila je kako je jezik čudan alat.

"Ponekad riječ klizne brže nego misao, ponekad je misao brža od razumijevanja. Dakle, svaka priča ima svoje junake i svoje dvorske lude, a tko je tko - to nekad nije na meni da odlučim. Publika voli priče sa začinom, a ponekad je i malo ironije najbolji začin od svih. Na kraju, svatko bira kako će igrati uloge koje su mu dodijeljene, neki biraju dostojanstvo, a neki biraju spektakl", ispričala je za RTL.hr.

Također, djevojke je nazvala "krokodilkama".

"Ah… krokodili. Bića drevna, mudra, strpljiva. Mirno plutaju, čekaju pravi trenutak, a onda hop. Možda je to metafora, možda trenutak inspiracije, a možda jednostavno činjenica da u nekim vodama oprez nikad nije na odmet. Možda je to bila šala, možda poetska sloboda, a možda samo dobra opservacija. U svakom slučaju, ako se netko pronašao, to je izvan moje moći", poručila je.

Selma je u showu spomenula i "šašave djevojčice", a kako tvrdi, nije imala namjeru nikoga osobno ciljati.

"'Šašave djevojčice' - to su samo šaptaji u vjetru, koji brzo prolaze. Nisam imala namjeru nikoga osobno ciljati, ali ponekad, kada se svi ponašaju kao likovi iz nekog starog filma, teško je ne primijetiti tu igru. Neka svatko vidi što želi vidjeti. Na kraju, svaki stih u životu je subjektivan - netko čuje pjesmu, netko samo buku. Tako da, mogu samo reći: pjesma je bila inspirirana, ali tko je stvarno izgovarao stihove, to prepuštam mašti gledatelja", zaključila je za RTL.hr.

