Vanja je ljuta na 'Gospodina Savršenog': 'Jednu hrani, drugu hvali, treću gleda'

Na grupnom spoju ne nedostaje napetosti i podbadanja. Šime staje na žulj djevojkama svojim postupcima prema jednoj od njih.

"Gospodin Savršeni" se malo zanio i gotovo zaboravio da su na spoju s njime još dvije djevojke, pa je s jednom svojom odabranicom bio posebno blizak.

Vanja i Selma drže svijeću Šimi i Lauri

"Leti, leti. Bravo!", Šime hrani Lauru. "Imaš dobar apetit, Laura", ne suzdržava se Selma komentirati prizor Šiminog hranjenja Laure. "Ja volim da me dečko hrani", priznaje Laura. "Što si letio, letio si. Ja ću jesti svojim rukama", jasna je Vanjina poruka. Gospodin Savršeni se našao između tri vatre. "Selmice, kako ti znaš da se ja neću ljubiti?", Vanja ne ostaje dužna na Selmine komentare. "Ja uvijek ostavljam i tu opciju", nadovezuje se Laura. "Znam, Laura.", okreće Selma očima. "Proračunatije ste od mene", zaključuje. Gospodin Savršeni tenzije među djevojkama.

Hladan tuš u grčkoj vili za Lauru: 'Prisjelo mi!'

"Jednu hrani, drugoj daje komplimente, treću malo gleda", Vanja se nije dobro osjećala na spoju. "Prisjelo mi..", ni Selmi nije bilo ugodno.

Vanja je zbrojila dojmove nakon spoja s "Gospodinom Savršenim": "To hranjenje i te stvari su bile jako neugodne." Ozbiljno se uvrijedila i nije to željela prešutjeti Lauri. "Većina cura bi u toj situaciji možda i ustala", ljuta je Vanja na Gospodina Savršenog jer se nije ponio korektno. "Cijela kuća priča o tome. Nikome to nije lijepo", Marinela traži Laurino objašnjenje. "Je li ti zanimljiva ta situacija? Je li te zabavlja da si uvijek u krugu nekakve drame sa Šimom?", oštro napada Lauru.

Što je Vanja rekla "Gospodinu Savršenom" o zamjerkama sa spoja, ne propustite u novoj epizodi na platformi Voyo, čak tjedan dana prije emitiranja na TV-u. Show "Gospodin Savršeni" pratite od ponedjeljka do četvrtka na RTL-u u 21.15!

POGLEDAJTE VIDEO: U nadolazećim epizodama "Gospodina Savršenog" tenzije samo rastu, ali ni zabave ne nedostaje"

