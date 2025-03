Šime otkrio najveći problem u dejtanju i u čemu žene griješe: 'Bilo je jasno vidljivo'

Voditeljica Nikolina Pišek (51) s nestrpljenjem iščekuje novu magazinsku emisiju MagNet, koja će biti prikazana u nedjelju u 16 sati na RTL-u.

U prvoj epizodi ove svježe RTL-ove emisije gostuje i jedan od najpoznatijih lica s malih ekrana – Šime Elez, poznat iz popularnog showa "Gospodin Savršeni".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Šime je otkrio Nikolini sve o svom odnosu s Vanjom i prokomentirao svoj odnos s Milošem. Osim toga, Šimu je dočekalo i iznenađenje koje nije mogao očekivati!

"Ako vam pitanje: "Koji ti je datum rođenja?" trenutačno ne izmami osmijeh na lice, posljednja dva mjeseca mora da ste prespavali. Iznimno uspješna sezona showa "Gospodin Savršeni", osim viralnih trenutaka koji polako ulaze i u pop kulturu, iznjedrila je i dvojicu šarmantnih muškaraca od kojih jedan upravo sjedi nasuprot mene. Zadovoljstvo mi je u prvoj emisiji Magneta pozdraviti Šimu Eleza", poručila je voditeljica Nikolina Pišek, a zatim upitala Šimu kako je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Dobro je, sve je u redu, pratim show i dobro se nosim s novom stvarnošću", poručio je Šime.

Foto: RTL

"Za mene je to medijski prostor, to da me ljudi prepoznaju na ulici kao lika s televizije", kaže Šime o svojoj novoj stvarnosti. Kako su ga već mnogi gledatelji zavoljeli, pitanje koje se postavlja jest: cvate li ljubav s Vanjom? "Je li Vanja prava, to će samo vrijeme pokazati", odgovara Šime, dodajući da "zasad jest".

Iako je mnogima teško vjerovati u iskrenost takvih formata, Šime tvrdi da su emocije u showu bile stvarne. "Iz moje perspektive, taj show, koliko god ljudi mislili da je namješten, stvarno nije. Jave se prave emocije, sve su reakcije iskrene", kaže. Kroz sve situacije, zaljubljenost, tugu i razočaranja, Šime se naučio mnogo o sebi, ali i o ženama. "Naučio sam da puno stvari moram uzimati sa zadrškom i ne vjerovati svemu slijepo."

Savjet za uspješnu vezu

Na pitanje o najvećem problemu u stvarnom dejtanju, Šime ističe kako ljudi danas nisu spremni na kompromis. "Zaljube se u nekoga, a onda tu osobu žele potpuno promijeniti prema svojoj viziji, idealu koji su stvorili u glavi. Onog trenutka kada nekoga promijenite u nešto što želite, to više nije osoba koja vam se prvotno svidjela", objašnjava.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Šime priznaje da je, iako je pratio svaku epizodu, sada kroz novu perspektivu stekao bolje razumijevanje svega što se događalo. "Na početku sezone bio sam pun elana, a kako su krenuli problemi, postalo mi je teže gledati", kaže. "Stvarno kroz svaku epizodu proživljavam ono što se događalo. Sad znam puno više nego što sam znao na otoku – nisam imao pojma o stanju u kući, o odnosima među djevojkama i o nekim odlukama koje su se donosile."

"Ne bih o tome", odgovara Šime na pitanje o najvećem razočaranju, no njegov odnos s Milošem ostao je snažan, a svakodnevni kontakti nisu prestali ni nakon završetka snimanja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Iznenađenje za Šimu

"Imam jedno iznenađenje za tebe. Voliš iznenađenja, spreman si za njih?", poručila mu je voditeljica te pokazala snimku Miloša koji je Šimi uputio lijepe riječi.

"Šime, šaljem ti pozdrave. Moram se osvrnuti na show i reći da sam imao sreće što si ti bio osoba s druge strane. Naš odnos je od samog početka bio normalan, opušten i lagan, ali naravno, uvijek postoji neka doza rezerve – možda i kod tebe i kod mene. Dok ne vidiš kakva je osoba s druge strane, neke stvari čuvaš za sebe", poručio mu je Miloš.

Foto: RTL

"Ali kako je vrijeme odmicalo, kroz tvoje postupke i ponašanje vidio sam da si dečko na mjestu, pravi gospodin i da si lijepo odgojen. Bilo je stvarno dobrih trenutaka kad smo komentirali odnose, emocije i situacije s djevojkama. Bili smo zbunjeni u nekim trenucima, ali smo prolazili kroz to zajedno", dodao je.

"Još jednom ti želim zahvaliti što si bio takav u ovom showu i drago mi je što je naše poznanstvo preraslo u pravo prijateljstvo. Pozdravljam te", zaključio je Miloš, na što je Šime kratko prokomentirao: "Legenda".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Evo, još jedno pitanje me zanima, a mislim da to dugujem svim damama. U čemu žene najviše griješe kada se žele svidjeti nekom muškarcu? Što si ti zapazio?", upitala je voditeljica Šimu.

"Tijekom snimanja bilo je jasno vidljivo – cure su se više fokusirale na moj odnos s drugim djevojkama, umjesto da su gradile svoj odnos sa mnom. Ako želite da odnos raste, mislim da fokus treba biti na tom odnosu, a ne na svim ostalima", odgovorio je Šime.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na kraju, voditeljica Nikolina Pišek još je jednom postavila pitanje koje svi želimo čuti: "Koji ti je datum rođenja?" Međutim, Šime je ostao dosljedan: "I dalje mislim da je to manje bitno."

POGLEDAJTE VIDEO: Gospodin Savršeni uvukao se u sve sfere života: O njemu se priča na kavama, isječci se puštaju u klubovima...