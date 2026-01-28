FREEMAIL
GOSPODIN SAVRŠENI /

Novi dan, nove drame: 'Atmosfera je kritična'

Novi dan, nove drame: 'Atmosfera je kritična'
Foto: Rtl

Četvrta epizoda 'Gospodina Savršenog' donosi potpuno novu energiju u vilu - jutro počinje mirnije nego inače, ali ispod površine već se kuhaju emocije. Razgovori o prošlim spojevima otvaraju nova pitanja, a konkurencija postaje sve očitija.

28.1.2026.
11:48
Hot.hr
Rtl
„Atmosfera je kritična - čas se volimo, čas se svađamo“, priznaje jedna od djevojaka dok druga dodaje: „Ja sam takva kakva jesam i ništa mi neće pokvariti dan.“ I dok se neke trude ostati pozitivne, druge sve teže skrivaju nesigurnost.

Ubrzo stiže novo iznenađenje - zajednički izazov koji će sve izbaciti iz zone komfora. Kostimirani photoshooting donosi smijeh, zbližavanje, ali i prve naznake ljubomore. „Ne znam kako se snaći u ovakvoj situaciji, neke su puno opuštenije od mene“, priznaje jedna kandidatkinja dok druga samouvjereno poručuje da zna kada treba stati, a kada se boriti. Pogledi, dodiri i male geste govorit će više od riječi.

U vili se istovremeno zahuktavaju šuškanja, stare zamjerke izlaze na površinu, a pojedine djevojke postaju glavna tema razgovora. Netko će osjetiti da nije prihvaćen, netko će odlučiti zakuhati situaciju, a netko će se povući i promatrati iz sjene. „Navikla sam da ljudi pričaju, to me ne dotiče“, kaže jedna od njih - ali pitanje je koliko će to još trajati.

A kada padne večer, slijede trenuci koji bi mogli promijeniti dinamiku odnosa. Novi spojevi, neočekivane emocije i odluke koje neće svima sjesti lako…

Nova epizoda 'Gospodina Savršenog' od ponoći je dostupna na platformi Voyo, a od ponedjeljka, 2. veljače u 21.15 sati na RTL-u.

 

POGLEDAJTE VIDEO: Dok je 1971. bila ispred svog vremena, Nami je sada došao kraj: Bili smo na završnoj rasprodaji

Gospodin SavršeniGospodin Savršeni 2026RtlVoyo
