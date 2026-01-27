Neugodnost na spoju i svađe od jutra: 'Kad ćeš priznati da pričaš o svima iza leđa?'

Djevojke su ušle u vilu, prvi cocktail-party prošao je itekako burno. Novo jutro u vili donosi nastavak tenzija. Rijetko tko želi popustiti i priznati krivicu.

„Kad ćeš priznati da pričaš o svima iza leđa?“ škakljiva pitanja samo će se nizati.

Nove svađe su na pomolu, no jedna djevojka ipak će pružiti ruku pomirenja jer treba svoju saveznicu u vili.

Prvo pismo koje stiže zaintrigirat će sve. Slijede novi spojevi, no čak i djevojke koje idu na njih neće biti posve zadovoljne kad shvate o čemu se radi: „Bilo mi je užasno neugodno!“

Na romantičnim lokacijama uz Karla i Petra neće nedostajati smijeha, priznanja, ali i skrivenih pogleda. Tko je ipak u maloj prednosti i osvaja „nagradu“ na kraju večeri?

Sve to pokazat će nova uzbudljiva epizoda 'Gospodina Savršenog' od ponoći dostupna na platformi Voyo, a od ponedjeljka, 2. veljače u 21.15 sati na RTL-u.

POGLEDAJTE VIDEO: Tko je gladan? Tko ne voli davati izjave? Iza kulisa europskog rukometnog prvenstva