Napet trenutak: Petar izbacio favoritkinju, ona komentirala odluku
Napetost u popularnom realityju Gospodin Savršen dosegnula je vrhunac tijekom posljednje ceremonije ruža.
Petar i Karlo suočili su se s jednim od najtežih zadataka ove sezone – odlučiti koje će djevojke ući u veliko finale. I dok su neke kandidatkinje prije ceremonije bile sigurne u svoje mjesto, večer je donijela iznenađenja, snažne emocije i neočekivane reakcije. Petar je odlučio poslati jednu od najjačih djevojaka kući.
'Sama publika će vidjeti da je to bila loša odluka, jer ja mislim, bit ću pobjednica publike', izjavila je samouvjereno, jasno dajući do znanja da se ne slaže s odlukom i podsjećajući na svoj utjecaj i ulogu među ostalim kandidatkinjama.
Ostaje pitanje tko je osigurao svoje mjesto u finalu i kako su ostatak večeri proživjeli sudionici u jednoj od najnapetijih ceremonija ove sezone.
Finalnu epizodu emisije možete pratiti na platformi Voyo, gdje je dostupna prije televizijskog emitiranja, od srijede u 22:00.
