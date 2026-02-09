Kome će pokvariti spoj s Gospodinom Savršenim ruža spasa, ali i moći: 'Puno laže i dvolična je'

Show 'Gospodin Savršeni' ulazi u treći tjedan. Dvije su ceremonije ruža iz kandidatkinja, i Gospode Savršenih: Karla i Petra. Posebnu je napetost izazvala odluka timova koju su donijeli glasovanjem na ceremoniji ruža. Ovog puta Gospoda Savršeni nisu imali zadnju riječ, a to se mnogima nije svidjelo. Reakcije nakon ispadanja se ne stišavaju.

Foto: Voyo

Djevojke potištene zbog odlazaka cimerica iz 'Gospodina Savršenog'

Jutro u vili na grčkom otoku prolazi u razgovorima oko dobitnica divljih ruža. Istih onih koje su istodobno spasile dvije kandidatkinje od ispadanja iz showa 'Gospodin Savršeni', ali im dale i veliku moć.

"Ne znam je li to zato jer imam ovu ružu moći ili su njihove namjere iskrene. Vidjet ćemo uskoro", kaže dobitnica divlje ruže kako se ponašanje djevojaka prema njoj malo promijenilo.

"Jako sam tužna danas. Nije mi pošteno što je ona otišla. Djevojka koja se htjela boriti za Karla je otišla, a ona koja je htjela možda preći u drugi tim je ostala", komentira Iva potišteno.

"Mislim da nije baš bila dobra odluka da mi biramo koja će od njih ispasti. Uostalom, nas smo bile samo četiri", kaže Iana da je težina odluke bila prevelika.

"Za nju mislim da puno laže, dvolična je i mislim da joj to neće dobro proći ovdje", kaže Lara jasno što misli od djevojci kojoj je divlja ruža dala moć da nekome od njih preotme spoj s Gospodinom Savršenim.

Foto: Voyo

Novu epizodu 'Gospodina Savršenog' gledajte odmah na platformi Voyo, tjedan dana prije prikazivanja na TV-u. Od ponedjeljka do četvrtka u 21.15, show 'Gospodin Savršeni' pratite i na RTL-u.

