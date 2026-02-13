Karlo Godec u 'Savršenom Podcastu': 'Mislio sam da je show režiran, ali emocije su potpuno stvarne'

U opuštenoj atmosferi 'Savršenog Podcasta', dok je s voditeljicom Anitom Martinović pripremao viralni desert s grčkim jogurtom i keksima, Gospodin Savršeni, Karlo Godec, progovorio je o iskustvu sudjelovanja u showu. Bivši rukometaš, danas poduzetnik i jedan od najpoželjnijih neženja u Hrvatskoj, otkrio je kako se nosi s iznenadnom popularnošću, kakve su ga predrasude pratile prije ulaska u emisiju te što je naučio o sebi i ljubavi pred kamerama.

Karlo Godec: Od reprezentacije do realityja

Prije televizijskih kamera Karlo je gradio sportsku karijeru. Kao profesionalni rukometaš zaigrao je i za seniorsku reprezentaciju, i to u specifičnim uvjetima pandemije, pred praznim tribinama. I danas prati prvenstva i u kontaktu je s bivšim suigračima, ali priznaje da mu je teže gledati utakmice s kauča nego biti na terenu.

Ulazak u reality show doživio je kao priliku za novo iskustvo. "Imao sam totalno drugo mišljenje o emisiji prije nego što sam ušao. Mislio sam da je to više-manje namješteno", priznao je Karlo. Dodao je kako ga je iznenadila autentičnost i snaga emocija koje je doživio. Prijateljima iz prošlih sezona, među kojima je i Mijo Matić, govorio je da ne vjeruje da se u takvim uvjetima može stvarno zaljubiti, no iskustvo ga je razuvjerilo. "Nakon nekog vremena, te emocije postanu stvarno vrlo jake. Nisam očekivao tolike preokrete, bilo je emocionalno jako teško izdržati neke trenutke."

Foto: Voyo

Što se događalo iza njegovih leđa

Boravak u vili s više od deset djevojaka koje se bore za njegovu naklonost donio je situacije s kojima se nikada prije nije susreo. Pažnja mu je godila, ali je istovremeno osjećao pritisak jer je želio biti korektan prema svima i izbjeći da se ijedna djevojka osjeća povrijeđeno. Zanimljivo, dio drama s početka sezone uopće nije primijetio.

"Moram priznati da na tom prvom koktel partyju ja nisam doživio nikakve svađe. Nisam ni vidio polijevanje", rekao je kroz smijeh, dodajući da je tek kasnije, gledajući epizode, shvatio što se sve događalo dok je on bio fokusiran na razgovore.

Titula Gospodina Savršenog donijela je i zadirkivanja prijatelja, ali i novo iskustvo uvida u produkciju. Posebno ga je iznenadilo koliko je kompleksan proces iza emisije i koliko je truda uloženo da sve izgleda besprijekorno.

Foto: Voyo

Obitelj na prvom mjestu i poduzetnički iskorak

Karlo ističe da mu je obitelj temelj svega. Odrastao je uz majku, sestru i bake, nakon što je rano izgubio oca, a upravo su žene, kaže, obilježile njegov život. "Žene su obilježile moj život. U obitelji imam samo žene", rekao je, naglasivši da nije "mamin sin", ali da iznimno cijeni obiteljske vrijednosti i nada se da će jednog dana osnovati vlastitu obitelj.

Osim sporta, okušao se i u poduzetništvu pokretanjem vlastitog modnog brenda. U projekt je, kaže, ušao iz želje da isproba nešto novo i ispriča osobnu priču. "Htio sam dati ljudima neku svoju priču i poticaj da je u životu sve moguće ako to želiš ostvariti."

Foto: Voyo

Kakva žena može osvojiti njegovu ružu?

U brzopoteznim pitanjima otkrio je kakvu partnericu priželjkuje. Energija mu je važnija od izgleda, iako priznaje da preferira plavuše i lijep osmijeh. Idealna djevojka za njega je ekstrovertirana, voli sport i spontane izlaske. Istaknuo je i da mu je dugoročno prijateljstvo važnije od same zaljubljenosti. Žena koja ne voli sport ili je izrazito sramežljiva, teško bi ga osvojila. S druge strane, otvoren je za kompromis i razumije različite životne okolnosti. Poljubac na prvom spoju mu je prihvatljiv ako se dogodi spontano, a ni različite vizije budućnosti ne vidi kao nepremostivu prepreku. "Sve se može dogovoriti", zaključio je Karlo.

Cijeli razgovor pogledajte u 'Savršenom Podcastu' na platformi Voyo.

Show 'Gospodin Savršeni' gledajte tjedan dana prije svih - samo na Voyo. Od ponedjeljka do četvrtka, 'Gospodina Savršenog' pratite i na RTL-u od 21.15.