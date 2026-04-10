Kajina mama se oglasila nakon finala 'Gospodina Savršenog': 'Kao majka mogu reći samo jedno'

Finale pete sezone popularnog RTL-ova showa Gospodin Savršeni donijelo je rasplet kakav su mnogi gledatelji priželjkivali, Karlo je na kraju odabrao Kaju, a njihova ljubavna priča nastavila se i nakon što su se kamere ugasile.

Nedugo nakon završetka showa, na društvenim mrežama oglasila se i Kajina majka, Ksenija Casar, koja je emotivnom objavom javno podržala svoju kćer i njezinog odabranika.

'Ljubav nije uvijek savršena'

U svojoj poruci istaknula je snagu njihove veze, naglasivši da savršenstvo nije ono što čini ljubav posebnom.

"Ljubav nije uvijek savršena, ali je iskrena i jaka", poručila je, dodajući koliko je ponosna na njihov odnos unatoč svim izazovima.

"Ponosna sam na Kaju i Karla, koji su unatoč pritiscima i teškom početku ostali vjerni svojim osjećajima i jedno drugome", napisala je.

Ljubav koja se vidjela od početka

Ksenija je posebno naglasila kako je njihova povezanost bila očita od samog početka.

"Zaljubili su se odmah, to se moglo osjetiti u svakom pogledu, u načinu na koji su se gledali. Takvi trenuci su stvarni i kamere ih ne mogu lažirati", istaknula je.

Osvrnula se i na komentare javnosti, poručivši kako mnogi donose zaključke bez da znaju cijelu priču.

"Ljudi brzo sude, a da ne poznaju pozadinu", dodala je.

Majčinska podrška bez zadrške

Na kraju, jasno je dala do znanja što joj je najvažnije.

"Kao majka mogu reći samo jedno, najvažnija mi je sreća moje djece. Ako su sretne, sve drugo nema težinu, bez obzira na mišljenja drugih", poručila je dok je za Karla imala i posebnu poruku.

"Karla sam upoznala i odličan je dečko, želim da uvijek budeš iskren prema njoj, da je cijeniš, poštuješ i podržavaš."

'Uživamo u svakom trenutku zajedno'

Podsjetimo, u ekskluzivnom intervjuu za Net.hr Karlo i Kaja su progovorili o svojoj ljubavi i otkrili detalje veze.

"Na prvu se dogodio taj neki klik i već sam tu vidio da bi to moglo biti ono pravo. Što je više vrijeme odmicalo, to sam bio sigurniji i na kraju, da sam mogao birati kakvu bih osobu htio pored sebe, bila bi točno ovo što je Kaja", kazao nam je Karlo dok je Kaja dodala: "Jednostavno se volimo, razumijemo i uživamo u svakom trenutku zajedno".

