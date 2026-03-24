Kaja raznježila fotografijom s Karlom: Ovako izgleda njihov odnos kad se kamere ugase

Peta sezona popularnog RTL-ova showa Gospodin Savršeni od samog je početka plijenila pozornost gledatelja, a jedan od najstabilnijih i najiskrenijih odnosa ove sezone razvijao se između kandidatkinje Kaje i samog Karla Godeca.

Iskrenost kao temelj veze

Da je tome tako, svjedoči i Kajina najnovija objava na Instagramu. Naime, lijepa Slovenka je podijelila 'behind the scene' fotografiju s njihovog zajedničkog spoja uz opis: “Zasluženi odmor nakon penjanja”.

Foto: Instagram screenshot

Duboko povjerenje i emotivna povezanost

No njihov odnos nije bio samo niz romantičnih izlazaka, on je obilježen dubokim povjerenjem i emotivnom povezanosti.

Ključan trenutak dogodio se kada su jedno drugome otkrili svoje najteže životne priče. Kaja je hrabro progovorila o borbi s anoreksijom u adolescenciji i istaknula kako ju je to iskustvo ojačalo. “Sada sam zahvalna za to jer mislim da me ta situacija i iskustvo napravilo osobom koja jesam danas”, priznala je.

Karla je njezina iskrenost duboko dirnula, a i on je podijelio teške trenutke iz vlastite prošlosti, uključujući gubitak oca. Ta obostrana ranjivost stvorila je snažnu vezu i atmosferu potpunog razumijevanja među njima.

Prvi poljubac i nova poglavlja

Osim emotivnih ispovijesti, Kaja je s Karlom podijelila i prvi poljubac sezone, a ovo nije ni prva zajednička fotografija koju je objavila na svom Instagram profilu. Njihova priča pokazuje kako iskrenost, povjerenje i zajednička iskustva mogu izgraditi snažnu vezu, čak i u okruženju reality showa.

