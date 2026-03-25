Jelena iz 'Gospodina Savršenog' o ispadanju: 'Karlo mi je bio sporedan u tom trenutku'

Emotivna, iskrena i svoja, upravo takvu smo upoznali Jelenu Milić u showu Gospodin Savršeni. Ova 25-godišnja stručnjakinja za marketing i prodaju iz Slavonskog Broda, koja danas živi u Zagrebu, pažnju gledatelja privukla je ne samo svojim stavovima o ljubavi, već i autentičnim pristupom odnosima. Iako je u početku bila dio Petrovog tima, ubrzo je shvatila da njezine simpatije ipak idu prema Karlu, što ju je na kraju dovelo do jednog od emotivnijih ispadanja ove sezone.

U razgovoru za Net.hr je otkrila koliko su njezini osjećaji zapravo bili stvarni, kako je doživjela Karlovu odluku, ali i zašto joj je najteže palo oprostiti se od prijateljica koje je stekla u showu, posebno Smiljane.

Koliko su tvoji osjećaji prema Karlu u tom trenutku bili stvarni i koliko ti je teško palo što ti nije dao ružu?

Moji osjećaji su bili vrlo stvarni, ali potrebno je definirati vrstu osjećaja. Ja sam imala simpatije tj. kako sam i rekla u showu sviđanje prema Karlu. Za mene to nije jednako zaljubljenosti. Znam što je zaljubljenost i ljubav, a to definitivno nije ono što se moglo razvit iz naših relativno kratkih interakcija. Kao što sam rekla i njemu tad - trebalo bi mi više vremena.

Teško mi je palo što sam ostala bez ruže, ali ponajviše zbog ljudi koje ostavljam iza sebe. Karlo mi je nekako bio sporedan u tom trenutku i prva osoba koju sam htjela zagrliti, ona koja mi je najviše nedostajala, bila je Smiljana.

Nakon svega što se dogodilo na ceremoniji, jesi li to doživjela kao neku vrstu izdaje, posebno od Karla?

Nisam to doživjela kao izdaju jer ne smatram da mi je Karlo bio išta “dužan”, Petar još manje, samim tim me ne mogu ni izdati. Doživjela sam to kao olakšanje i bol u isto vrijeme. Nakon cijele peripetije dana koji je prethodio i navlačenja kroz neugodne razgovore bilo mi je olakšanje što je taj dio gotov.

Da možeš vratiti vrijeme - bi li ponovno napravila isti potez i priznala mu osjećaje?

Da mogu vratiti vrijeme, imajući ovu sliku koju imam sad, smatram da ne bih imala osjećaje za priznati.

Misliš li da su dečki donosili odluke srcem ili više taktički?

Mislim da su uglavnom donosili odluke srcem, jer da su donosili taktički, ne vjerujem da bi taktizirali napraviti toliko netrpeljivosti među djevojkama koliko jesu.

Koliko je bilo rivalstva među djevojkama, a koliko stvarnih prijateljstava?

Iz mog ugla, nije bilo rivalstva. Iskreno, jako mi je teško shvatiti tu ideju da su djevojke u showu suparnice ili međusobno ljubomorne, bar ja to tako nisam gledala. Nismo se borile jedne protiv drugih nego za svoju ljubav. Što meni znači ako ima bolji odnos s nekom drugom? Pa nek ima, da je trebao imat bolji odnos sa mnom imao bi sa mnom. Ne bi nikad htjela ostvarit svoju konekciju preko leđa tuđe, da se guram negdje gdje mi nije mjesto. S moje strane, vladala je ljubav i prijateljstvo ili u najgorem slučaju blago izbjegavanje (ako mi netko ne paše na osobnoj razini - ne kao konkurencija).

Tvoj rastanak s Tenom i Smiljanom bio je jedan od najemotivnijih trenutaka - jeste li i danas u kontaktu?

Tena, Smiljana, ja, a i Manuela koja je ispala ranije, smo u kontaktu svaki dan bez greške. Međusobno smo si najveća podrška u svemu ovom i one su moje blago koje sam ponijela iz showa. Jedino mi je žao što nas tri Zagrepčanke dijeli daljina od naše Beograđanke, ali nadam se da ćemo to što prije ispraviti.

Jesi li kroz show promijenila mišljenje o nekoj od djevojaka?

Uglavnom nisam mijenjala mišljenja previše, za većinu cura kod mene i dalje stoji ono što sam u početku procijenila. Neke cure su mi prirasle srcu naknadno. U par slučajeva jesam bila razočarana izjavama određenih djevojaka, ali da im to sad naknadno uzimam za zlo - stvarno mi se ne da.

Koji ti je najljepši trenutak iz showa koji ćeš pamtiti cijeli život?

Najljepši televizijski trenutak bio je definitivno dejt s konjima na koji je Petar vodio Smiljanu, Tenu i mene, mislim da ne moram posebni ni objašnjavati zašto. No najljepši generalno moment desio se iza kulisa. Nakon što je Tena ispala osjećala sam se jako loše, već druga bitna osoba mi je otišla i shvatila sam da smo ostale samo Smiljana i ja od originalnog društva. Tu je Smiljana, koja je inače bila malo više u svom filmu, preuzela inicijativu... Kuhala mi je potajno “supice iz kese” koje je čuvala samo za nas i vodila me na svoje vježbe. Tu sam shvatila - stvarno sam našla dobre ljude, ljude koji me vole, bilo da su već otišle iz vile ili se i dalje bore sa mnom tu. Nikad ni jedan dejt neće biti kao ta "supica iz kese" pojedena usred noći na terasi.

Sad nam konačno moraš otkriti - što se sve krije u tvojoj legendarnoj torbici koju si stalno nosila sa sobom?

Moja torbica imala je sve što jednoj ženi treba u bilo kojoj situaciji ili trenutku, no što je točno to, još nisam spremna otkriti.

Jesi li pronašla ljubav nakon “Gospodina Savršenog” ili si trenutačno fokusirana na sebe?

Nisam pronašla romantičnu ljubav. Fokusirana sam na sebe, ali i na ljude od kojih dobivam neku drugu vrstu ljubavi. Mogu reći da me to za sad poprilično ispunjava, ali ne bi se bunila ni da nađem muškarca usput.

