Je li ovo najveći obožavatelj 'Gospodina Savršenog? Evo što kaže o dečkima

Jedan od vjernih obožavatelja popularnog reality showa Gospodin Savršeni odlučio je svoju ljubav prema emisiji prenijeti na papir. Svoje crteže trenutnih natjecatelja poslao je Karlu i Petru, izazivajući oduševljenje.

Fan je otkrio da show prati već od ranijih sezona, ali da ga je četvrta sezona potpuno osvojila. Od tada pažljivo prati svaku epizodu i život svojih omiljenih sudionika.

Foto: Josip Vrkljan

Što ga fascinira kod Karla i Petra?

U razgovoru s Net.hr, obožavatelj je istaknuo da ga kod Karla fascinira snaga i upornost unatoč životnim izazovima, kao i predanost rukometu. Kod Petra pak cijeni visoke kriterije pri odabiru partnerice i činjenicu da ga se ne može lako impresionirati.

Njegovi favoriti u aktualnoj sezoni su Kaja kod Karla i Monika kod Petra, što pokazuje koliko pažljivo prati interakcije i dinamiku među natjecateljicama.

Foto: Josip Vrkljan

Inspiracija za crteže i reakcija sudionika

Inspiraciju za crteže obožavatelj je pronašao u vlastitom iščekivanju nove sezone i želji da tu energiju prenese na papir. Crteži su poslani obojici natjecatelja, a reakcija je bila vrlo pozitivna.

„Petar mi se još nije povratno javio, ali Karlo je bio apsolutno oduševljen mojim radom, što mi je dalo dodatni vjetar u leđa“, otkrio je obožavatelj.

