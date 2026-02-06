Je li ovo najveći obožavatelj 'Gospodina Savršenog? Evo što kaže o dečkima
Kreativnost i ljubav prema showu inspirirali su ga da prenese emocije na papir
Jedan od vjernih obožavatelja popularnog reality showa Gospodin Savršeni odlučio je svoju ljubav prema emisiji prenijeti na papir. Svoje crteže trenutnih natjecatelja poslao je Karlu i Petru, izazivajući oduševljenje.
Fan je otkrio da show prati već od ranijih sezona, ali da ga je četvrta sezona potpuno osvojila. Od tada pažljivo prati svaku epizodu i život svojih omiljenih sudionika.
Što ga fascinira kod Karla i Petra?
U razgovoru s Net.hr, obožavatelj je istaknuo da ga kod Karla fascinira snaga i upornost unatoč životnim izazovima, kao i predanost rukometu. Kod Petra pak cijeni visoke kriterije pri odabiru partnerice i činjenicu da ga se ne može lako impresionirati.
Njegovi favoriti u aktualnoj sezoni su Kaja kod Karla i Monika kod Petra, što pokazuje koliko pažljivo prati interakcije i dinamiku među natjecateljicama.
Inspiracija za crteže i reakcija sudionika
Inspiraciju za crteže obožavatelj je pronašao u vlastitom iščekivanju nove sezone i želji da tu energiju prenese na papir. Crteži su poslani obojici natjecatelja, a reakcija je bila vrlo pozitivna.
„Petar mi se još nije povratno javio, ali Karlo je bio apsolutno oduševljen mojim radom, što mi je dalo dodatni vjetar u leđa“, otkrio je obožavatelj.
Od ponedjeljka do četvrtka, show 'Gospodin Savršeni' pratite od 21.15 na RTL-u, te na platformi Voyo.
POGLEDAJTE VIDEO: Osmi krug pregovora propao, sindikati nezadovoljni: 'Smiješno je da nemamo pravo na topli obrok'