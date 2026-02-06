FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KARLO ODUŠEVLJEN CRTEŽOM /

Je li ovo najveći obožavatelj 'Gospodina Savršenog? Evo što kaže o dečkima

Je li ovo najveći obožavatelj 'Gospodina Savršenog? Evo što kaže o dečkima
×
Foto: Josip Vrkljan

Kreativnost i ljubav prema showu inspirirali su ga da prenese emocije na papir

6.2.2026.
14:04
Hot.hr
Josip Vrkljan
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Jedan od vjernih obožavatelja popularnog reality showa Gospodin Savršeni odlučio je svoju ljubav prema emisiji prenijeti na papir. Svoje crteže trenutnih natjecatelja poslao je Karlu i Petru, izazivajući oduševljenje.

Fan je otkrio da show prati već od ranijih sezona, ali da ga je četvrta sezona potpuno osvojila. Od tada pažljivo prati svaku epizodu i život svojih omiljenih sudionika.

Je li ovo najveći obožavatelj 'Gospodina Savršenog? Evo što kaže o dečkima
Foto: Josip Vrkljan

Što ga fascinira kod Karla i Petra?

U razgovoru s Net.hr, obožavatelj je istaknuo da ga kod Karla fascinira snaga i upornost unatoč životnim izazovima, kao i predanost rukometu. Kod Petra pak cijeni visoke kriterije pri odabiru partnerice i činjenicu da ga se ne može lako impresionirati.

Njegovi favoriti u aktualnoj sezoni su Kaja kod Karla i Monika kod Petra, što pokazuje koliko pažljivo prati interakcije i dinamiku među natjecateljicama.

Je li ovo najveći obožavatelj 'Gospodina Savršenog? Evo što kaže o dečkima
Foto: Josip Vrkljan

Inspiracija za crteže i reakcija sudionika

Inspiraciju za crteže obožavatelj je pronašao u vlastitom iščekivanju nove sezone i želji da tu energiju prenese na papir. Crteži su poslani obojici natjecatelja, a reakcija je bila vrlo pozitivna.

„Petar mi se još nije povratno javio, ali Karlo je bio apsolutno oduševljen mojim radom, što mi je dalo dodatni vjetar u leđa“, otkrio je obožavatelj.

Od ponedjeljka do četvrtka, show 'Gospodin Savršeni' pratite od 21.15 na RTL-u, te na platformi Voyo

POGLEDAJTE VIDEO: Osmi krug pregovora propao, sindikati nezadovoljni: 'Smiješno je da nemamo pravo na topli obrok'

Gospodin Savršeni 2026Nova Sezona
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx