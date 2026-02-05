FREEMAIL
TEORIJE, KOMENTARI, VIDEA /

Hrvati još jednom pokazali koliko su ludi za 'Gospodinom Savršenim': 'I ovaj moj se navukao!'


Foto: Rtl

Nova, peta sezona omiljenog showa 'Gospodin Savršeni' tek je počela, a uzbuđenja, drame, prvih iskrica i obrata itekako ima!

5.2.2026.
13:44
Hot.hr
Rtl
Već prva epizoda donijela je veliku promjenu. Voditelj Marko Vargek Karla i Petra odmah je poslao na brze spojeve s kandidatkinjama, prve ruže su podijeljene, a četiri djevojke pakirale su kofere i prije nego što su dospjele u vilu.

Prvi cocktail-party sezone bio je posebno zanimljiv. Upoznavanje kandidatkinja, prvi klanovi i grupice, prvi tračevi i potraga za saveznicama, ali i otkriće da postoje dva Gospodina Savršena!


Foto: Rtl

Sve to s velikim zanimanjem ponovno prate i brojni gledatelji. Sve dogodovštine iz epizoda itekako se komentiraju na društvenim mrežama. Odnosi među djevojkama, poruke podrške, reakcije i predviđanja, sve to zabavlja fanove:

„Zasad mi miriše na odličnu sezonu, bit će materijala.“

„Sviđa mi se što su i Karlo i Petar ušli obojica odmah od početka.“ 

„Osebujni likovi ove sezone definitivno, gledat će se“, „Obiteljski gledamo! Zasad su nam svi lijepi i veselimo se novoj sezoni, a karakter natjecatelja odlučit će za koga ćemo navijati do kraja.“

„RTL je baš pogodio s odabirom cura. Drama od prve epizode.“

„Ne propuštam nijednu epizodu. Moj dan dobije smisao tek u 21.15“ - samo su neki od komentara.

„Evo posrnula sam, gledam“, dodaje i obožavateljica kojoj nije trebalo duga da se „navuče“ na novu sezonu.


Foto: Rtl

No osim komentara, neki pokazuju i posebnu kreativnost u brojnim videima koje snimaju za Instagram i TikTok, dijeleći svoje teorije o tome što bi se dalje moglo dogoditi, secirajući najuzbudljivije dijelove epizoda, oponašajući kandidatkinje ili, pak, pokazujući djeliće svoje svakodnevice u kojoj jedva čekaju pogledati novu epizodu s curom, dečkom ili grupom prijatelja.

 „Moj je rekao - ove godine me nećeš navući! Eno ga, svaku večer pomno prati. Prošle godine nije mogao čekati pa je uzeo Voyo pretplatu!“ podijelila je jedna gledateljica i nasmijala mnoge.

„I moj sa mnom prati, zanima ga drama“, dodaje i druga, „Svi živimo isti život!“

Već večeras Savršene i djevojke čeka posebno, maskirano izdanje grupnih spojeva pa će novog sočnog materijala za komentiranje itekako biti. 

Nova epizoda na rasporedu je večeras od 21.15 sati na RTL-u, a već sada na platformi Voyo.

 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Zaboravite jeftine frizere i majstore! 'Ruke' u Hrvatskoj poskupjele čak 32 posto

 

Gospodin SavršeniGospodin Savršeni 2026VoyoRtl
komentara

