GOSPODIN SAVRŠENI

Haljina razdora u vili: Maja na meti djevojaka zbog 'proračunate' modne taktike

Haljina razdora u vili: Maja na meti djevojaka zbog 'proračunate' modne taktike
Foto: Voyo

u središtu drame našla se Maja i to zbog jednog, naizgled bezazlenog, modnog odabira koji su druge djevojke protumačile kao vrlo promišljenu igru.

17.3.2026.
12:33
Hot.hr
Maja se na druženju pojavila u elegantnoj haljini koju joj je Petar poklonio tijekom njihovog prvog spoja. Inspiriran filmom 'Zgodna žena', Petar je Maji htio priuštiti dan iz snova, no nije ni slutio da će upravo taj poklon postati predmetom rasprave.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kandidatkinje su odmah komentirale kako Majin potez nije nimalo slučajan. Prema njihovom mišljenju, Maja je svjesno odjenula baš tu haljinu kako bi potaknula Petrovo sjećanje na njihov romantični spoj i time si osigurala poziv na još jedno druženje nasamo. 

Haljina razdora u vili: Maja na meti djevojaka zbog 'proračunate' modne taktike
Foto: Voyo

Petar kada ju je vidio odmah je komentirao kako je Majina haljina lijepa i u šali pitao odakle joj i da mu je poznata, a Maja je rekla kako ju podsjeća na neke lijepe trenutke, a za kamere je poručila kako će u toj haljini ići do finala.

Haljina razdora u vili: Maja na meti djevojaka zbog 'proračunate' modne taktike
Foto: voyo

Nova epizoda 'Gospodina Savršenog' dostupna je na platformi Voyo, a show možete pratiti i na RTL-u od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 sati.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
