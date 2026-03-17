Haljina razdora u vili: Maja na meti djevojaka zbog 'proračunate' modne taktike

Maja se na druženju pojavila u elegantnoj haljini koju joj je Petar poklonio tijekom njihovog prvog spoja. Inspiriran filmom 'Zgodna žena', Petar je Maji htio priuštiti dan iz snova, no nije ni slutio da će upravo taj poklon postati predmetom rasprave.

Kandidatkinje su odmah komentirale kako Majin potez nije nimalo slučajan. Prema njihovom mišljenju, Maja je svjesno odjenula baš tu haljinu kako bi potaknula Petrovo sjećanje na njihov romantični spoj i time si osigurala poziv na još jedno druženje nasamo.

Petar kada ju je vidio odmah je komentirao kako je Majina haljina lijepa i u šali pitao odakle joj i da mu je poznata, a Maja je rekla kako ju podsjeća na neke lijepe trenutke, a za kamere je poručila kako će u toj haljini ići do finala.

