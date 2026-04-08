Finale showa 'Gospodin Savršeni' donio rasplet: Evo koje su djevojke osvojile Karla i Petra

Nakon dva mjeseca ispunjenih romantikom, suzama i neočekivanim obratima, dvojica neženja, rukometaš Karlo Godec i model Petar Rašić, donijeli su svoje konačne odluke. Finalna epizoda, koja je otkrila koje su djevojke osvojile njihova srca, napokon je razriješila sve napetosti nakupljene u raskošnoj vili.

Petrovo srce osvojila je...

Model Petar Rašić iz Kragujevca svoju je posljednju i najvažniju ružu odlučio dati posebnoj djevojci u svom timu. Njihov put do finala bio je sve samo ne jednostavan. Njihov odnos i spojevi bili su za poželjeti, a njihova je veza kulminirala snažnim emocijama.

Karlo se odlučio za...

S druge strane, zagrebački poduzetnik i rukometaš Karlo Godec odabrao je put koji je bio obilježen brojnim usponima i padovima, držeći gledatelje u neizvjesnosti do samog kraja. Gledatelji su pratili njihovu priču od početka gdje su stvorili vidljivu konekciju. Unatoč izazovima, Karlo je na kraju odlučio slijediti svoje srce i krenuti putem ljubavi koja se rodila tokom showa.

Sezona ispunjena dramom i suparništvom

Ovogodišnja sezona ostat će zapamćena po velikim tenzijama i emocionalnim lomovima. Podjela na dva tima od samog početka stvorila je klanove i suparništva, a raspad timova kasnije je samo dolio ulje na vatru. Djevojke su vodile bitke ne samo za naklonost Savršenih, već i same sa sobom, rastrgane između lojalnosti i novih osjećaja. Odnosi su bili toliko napeti da su se i bliska prijateljstva našla na kušnji, a neke su djevojke jedna drugu otvoreno optuživale za izdaju i dvoličnost.

Uz pobjednice, u samoj završnici za Karlovu i Petrovu naklonost su se borile još dvije posebne djevojke. Pod voditeljskom palicom Marka Vargeka, peta sezona ponudila je sve što gledatelji očekuju od ovog formata – od romantičnih spojeva do žestokih svađa. Za sve koji su propustili rasplet, finalna epizoda sa svim ključnim trenucima i emotivnim odlukama već je dostupna za gledanje na platformi Voyo.