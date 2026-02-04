FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
LJUBOMORA U ZRAKU /

Ceremonija ruža donosi nova iznenađenja: 'Šok! I nimalo mi se ne sviđa!'

Ceremonija ruža donosi nova iznenađenja: 'Šok! I nimalo mi se ne sviđa!'
×
Foto: Rtl

Tko će biti zvijezda cocktail partyja, a tko će zbog svog ponašanja ostati bez ruže

4.2.2026.
15:22
Hot.hr
Rtl
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Cocktail party počet će uz osmijehe, no nemir se osjeća u zraku. Neke djevojke uvjerene su da su sigurne dok druge sve glasnije preispituju svoje mjesto - i tim kojem pripadaju.

Javljaju se prve simpatije, a jedna će djevojka iz suprotnog tima otvoreno reći: „Moram vam priznati da sam počela primjećivati Petra u prostoriji.“

Ceremonija ruža donosi nova iznenađenja: 'Šok! I nimalo mi se ne sviđa!'
Foto: Rtl

Dolazak Gospode Savršenih budi ljubomoru i natjecateljski duh. Razgovori nasamo otvaraju nova pitanja, a jedna kandidatkinja odlučuje povući potez koji će mnoge iznenaditi.

Ceremonija ruža donosi nova iznenađenja: 'Šok! I nimalo mi se ne sviđa!'
Foto: Rtl

„Mislim da sam danas jako hrabra i da sam napravila ono što su druge možda htjele, a nisu smjele“, poručit će.

Ceremonija ruža donosi nova iznenađenja: 'Šok! I nimalo mi se ne sviđa!'
Foto: Rtl

No najveći šok tek slijedi - ceremonija ruža donosi pravila koja mijenjaju sve. „O tome tko će večeras biti spašen neće odlučiti Karlo i Petar“, najavit će voditelj, a djevojke komentirati: „Šok! I nimalo mi se ne sviđa!“

Ceremonija ruža donosi nova iznenađenja: 'Šok! I nimalo mi se ne sviđa!'
Foto: Rtl

Tko će biti zvijezda cocktail partyja, a tko će zbog svog ponašanja ostati bez ruže - otkrit će nova epizoda showa 'Gospodin Savršeni', dostupna od ponoći na platformi Voyo, a od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 sati i na RTL-u.

POGLEDAJTE VIDEO:Kako su mladi Korejci zaludili hrvatske učenike? Sve o K popu koji rasprodaje Arene

 

Gospodin Savršeni 2026Voyo
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
LJUBOMORA U ZRAKU /
Ceremonija ruža donosi nova iznenađenja: 'Šok! I nimalo mi se ne sviđa!'