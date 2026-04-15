JASNO DALA DO ZNANJA /

Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' otkrila što se događa nakon showa: 'Napokon možemo odahnuti'

Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' otkrila što se događa nakon showa: 'Napokon možemo odahnuti'
Foto: RTL

Anastasia se svojim pratiteljima obratila putem društvenih mreža, zahvalivši im na podršci koju su im pružali tijekom i nakon emitiranja showa

15.4.2026.
12:25
Hot.hr
Nakon tjedana provedenih pod budnim okom javnosti u RTL-ovom showu Gospodin Savršeni, Anastasia i Petar konačno su dočekali trenutak kada u vezi mogu uživati bez skrivanja.

Par koji je privukao veliku pažnju gledatelja sada je, čini se, odlučio okrenuti novu stranicu, daleko od kamera i pritiska koji nosi televizijski format.

'Možemo malo odahnuti'

Anastasia se sada svojim pratiteljima obratila putem društvenih mreža, zahvalivši im na podršci koju su im pružali tijekom i nakon emitiranja showa.

“Želim se zahvaliti svima koji su nas podržavali, koji su nam vjerovali i koji i dalje vjeruju u nas. Vaši komentari i poruke nam stvarno puno znače i zbog toga sam imala potrebu ovo napisati. Napokon se više ne moramo skrivati i možemo malo odahnuti od kaosa iz showa. Stay positive”, poručila je.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Petar Rasic (@rasic_p)

'Sve se dogodilo s nekim razlogom'

Podsjetimo, u prvom zajedničkom intervjuu nakon finala, Anastasia i Petar su ekskluzivno za Net.hr progovorili o svojoj ljubavi. Tada su, između ostalog, otkrili i kada su shvatili da njihov odnos nije samo show, ali i bi li, iz ove pozicije, nešto promijenili u istom.

"Odmah nakon ključa shvatila sam da mi se Petar jako svidio. Njegov pristup prema meni i emotivna zrelost jako su me privukli i tada sam prvi put jasno mogla vidjeti sebe pored takvog muškarca", kazala nam je Anastasia dok je Petar dodao:

"Mislim da se sve odigralo na način da bismo mi bili sada zajedno i nakon svega ovoga polako počinjem vjerovati u sudbinu. Sve se dogodilo s nekim razlogom i zbog toga smo sada tu gdje jesmo".

 

 

Gospodin SavršeniGospodin Savršeni 2026RtlVoyo
