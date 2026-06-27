Ana iz 'Gospodina Savršenog' otvorila dušu: 'Najljepše uspomene iz djetinjstva vežu me uz Kupu'

Ana Kolinger (24), koju su gledatelji upoznali u showu 'Gospodin Savršeni', ovo će ljeto provesti između poslovnih obaveza, pisanja diplomskog rada i kratkih bijega na more. U razgovoru za RTL.hr otkrila je kako joj izgleda posljednje studentsko ljeto, kakve planove ima s dečkom Damianom te koje uspomene iz djetinjstva i danas posebno čuva.

Foto: RTL

Kako je Ana ispričala, iako bi najradije što više vremena provela na moru, obaveze joj ipak diktiraju tempo pa koristi svaku priliku za kraće izlete i vikend-putovanja. Ovo ljeto planira odmor u Makarskoj, a priželjkuje i zajedničko putovanje izvan Hrvatske.

Foto: RTL

Osim ljetnih planova, Ana je za RTL.hr otvoreno progovorila i o svom djetinjstvu. Istaknula je da je odrasla u obitelji koja si nije mogla priuštiti odlazak na more svake godine, zbog čega najljepše uspomene ne veže uz obalu, već uz rijeku Kupu.

Foto: RTL

"Odrasla sam u obitelji koja si nije mogla priuštiti puno toga, uključujući odlazak na more svake godine", rekla je Ana za RTL.hr. Dodala je kako su ona i njezina braća ljeta provodili kod bake u blizini Kupe, gdje je naučila plivati te stvorila uspomene koje i danas posebno čuva – od kupanja i domaće limunade do prve ljubavi.