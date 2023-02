Glumica Joan Collins (89), najpoznatija po ulozi Alexis Carrington Colby u sapunici Dinastija, ranije se oglasila na Instagramu kako bi podijelila svoje iskustvo sa svojim pratiteljima na društvenoj mreži.

Biciklist se zaletio u nju

Objavila je svoju fotografiju s prijateljima u restoranu Rules, gdje su joj društvo pravili glumac Christopher Biggins (74) i producentica Judy Craymer (65) i suprug Joan Percy Gibson (58).

Uz fotografiju grupe, Joan je napisala: "Izlazeći iz crnog taksija na putu do Rules restorana, otkrili smo da je Maiden Lane zatvoren za sav promet, no to nije spriječilo maskiranog biciklista bez svjetla da se zaleti u mene, gotovo me prevrne."

Prozvala i gradonačelnika Londona

Dobitnica Zlatnog globusa nastavila je: "Koliko još moramo živjeti sa zatvorenim cestama i biciklistima koji sebe smatraju iznad zakona?" Zatim je označila gradonačelnika Londona, Sadiqa Khana (52) i upitala: "Zašto ne učinite nešto prije nego ovaj prekrasni grad bude uništen?"

Glasnogovornik gradonačelnika Londona rekao je: "Gradonačelnik je predan tome da London učini što sigurnijim i za bicikliste i za pješake. Hodanje i vožnja bicikla doživjeli su procvat u posljednjih nekoliko godina, a gradonačelnik je izgradio stotine kilometara novih ili poboljšanih biciklističkih ruta od pandemije i dovršio radove kako bi neka od najopasnijih i zastrašujućih križanja u glavnom gradu učinila sigurnijima. Gradonačelnik potiče sve koji koriste londonske ceste da to čine na siguran način kako bi London postao najbolji grad na svijetu za hodanje i vožnju biciklom", piše Mirror.