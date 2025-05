Veliki preokret u 'Braku na prvu': 'Zamijenili biste partnere?'  

Parovi su stigli na ceremoniju odluka u “Braku na prvu” kako bi se izjasnili tko ostaje a tko odustaje od eksperimenta. Irmin i Markov brak već je neko vrijeme u krizi. Njih dvoje ne uspijevaju više pronaći zajednički jezik. O tome svjedoče i različite odluke koje su donijeli. Iako je Marko napisao da odlazi, u toj odluci nije isključiv.

Irma i Marko šokiraju svojim pitanjem

Irma i Marko žele doznati postoji li mogućnost zamjene partnera. Ostali kandidati su u nevjerici. “Zamijenili biste partnere?” pita ih psihoterapeutkinja Iva Stasiow.

“Suluda ideja”, komentira Kristina. “Ta ideja zamjene partnera se provlači neko vrijeme”, pojašnjava Marko da je njega i Irmu zanimalo je li takvo što uopće moguće u eksperimentu pa su tražili odgovor stručnjaka. “Nije da nije opcija”, otkriva life coach Dean Pelić. “Ja se ne miješam u vašu intimu”, objašnjava psiholog Matej Sakoman, dok psihoterapeutkinju Ivu Stasiow zanimaju detalji: “A s kime biste se to zamijenili?”

“Upitnici iznad glave, ne znam”, čudi se Doris. Igor nagađa s kime se žele zamijeniti Irma i Marko. “Ne znam zašto je to spomenuo, ali kada bi to bilo moguće, dalo bi se razgovarati o tome”, priznaje Manuel da mu ideja njega i Irme ne bi bila strana. “Ako Marko i ja više nismo voljni truditi se, došli smo do mrtve točke, zašto ne zamijeniti se”, otvoreno govori Irma kako ona gleda na cijelu situaciju.

