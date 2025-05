Markovo priznanje izazvalo Kristinu reakciju: 'Jesam li ja nečija marioneta?'  

Nakon ceremonije odluka u “Braku na prvu” na kojoj su Irma i Marko pitali stručnjake je li moguće zamijeniti partnere u eksperimentu, Marko dolazi kod Kristine provjeriti kako je ona. Ali i otkriti joj o kome je riječ, na koga su Irma i on mislili kada su govorili o ideji zamjene partnera.

Marko priznaje: 'Mislim da je ovo što sam napravio bilo glupo i amaterski'

“Vidim da su tenzije na sve strane”, direktan je Marko. “Tko ih je napravio?”, pita ga Kristina. Marko pokazuje sam na sebe. “A zašto?”, nastavlja Kristina. Marko joj počinje razjašnjavati kako je došlo do toga da Irma i on žele promijeniti partnere: “Kada je krenuo tjedan intime, nekako se pokrenulo to. Ja sam doslovno već tada imao odbojnost prema svemu tome. Ja sebe nisam vidio u tome.” Irma je njega pitala za doručkom bi li mijenjali partnere, prepričava dalje Marko Kristini. “Koga bi Irma za partnera?”, zanima Kristinu. Marko joj otkriva da je u pitanju Franjo. “Dobro, a ti?”, pita ga Kristina. “A ja s tobom”, iskreno joj odgovara Marko.

“Mislim da je ovo što sam napravio bilo glupo i amaterski”, priznaje Marko.

