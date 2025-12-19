Željko Bebek ganut rođendanskom proslavom iznenađenja: Pogledajte nevjerojatnu atmosferu

Glazbena ikona Željko Bebek, čiji je glas obilježio generacije, proslavio je svoj okrugli 80. rođendan na zaista poseban način. Iako je rođen 16. prosinca, slavlje se nastavilo, a vrhunac je bila zabava iznenađenja koju su mu priredili njegovi najbliži u poznatom zagrebačkom klubu, Tvornici kulture, samo nekoliko dana nakon velikog datuma.

Obiteljsko iznenađenje

Legendarni pjevač podijelio je s obožavateljima na svom Instagram profilu seriju fotografija koje svjedoče o nevjerojatnoj atmosferi s proslave. Zabava je održana u zagrebačkoj Tvornici Kulture, a organizirala ju je Bebekova obitelj. "Moj rođendanski party iznenađenja. Hvala mojima, Ružici, Katarini i Zvoni, i mojim dragim prijateljima. Slavimo i dalje! Voli vas Bebek!", napisao je ganuti slavljenik, zahvalivši se supruzi i djeci.

Na fotografijama se vidi Bebek okružen najbližima, kako s osmijehom pozira ispred impresivne crne torte ukrašene zlatnim detaljima. Posebno dirljiv trenutak zabilježen je kada mu obitelj uručuje uokvirenu fotografiju s jednog od njegovih nastupa, simbolično slaveći ne samo njegov život, već i grandioznu karijeru. Komentari ispod objave bili su ispunjeni čestitkama i izrazima ljubavi, pokazujući koliko je pjevač i dalje voljen.

Godina nezaustavljive energije

Osim što je napunio osamdeset godina života, glazbenik aktivno obilježava i pedeset godina karijere. Njegova vitalnost i energija su nevjerojatne, s obzirom na to da se proslava rođendana dogodila usred guste koncertne turneje. Samo u prosincu 2025. godine Bebek ima zakazane nastupe u Labinu, Koprivnici, Poreču i Dubrovniku, dok ga već prvog dana 2026. čeka koncert u Bihaću.

To dokazuje da za njega godine doista jesu samo broj. Veliku ulogu u njegovoj karijeri, ali i privatnom životu, ima upravo obitelj. Sin Zvone Bebek ne samo da s njim nastupa na pozornici još od 2017. godine, već je i aktivan suradnik na novim pjesmama, poput singla "Zagrli me" objavljenog ove godine. Kći Katarina, također glazbeno nadarena, zadužena je za upravljanje njegovim društvenim mrežama, čime obiteljski tim zaokružuje uspješnu priču.

