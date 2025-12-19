FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OBJAVIO FOTOGRAFIJE /

Željko Bebek ganut rođendanskom proslavom iznenađenja: Pogledajte nevjerojatnu atmosferu

Željko Bebek ganut rođendanskom proslavom iznenađenja: Pogledajte nevjerojatnu atmosferu
×
Foto: Goran Stanzl/pixsell

Samo u prosincu 2025. godine Bebek ima zakazane nastupe u Labinu, Koprivnici, Poreču i Dubrovniku, dok ga već prvog dana 2026. čeka koncert u Bihaću

19.12.2025.
19:31
Antonela Ištvan
Goran Stanzl/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Glazbena ikona Željko Bebek, čiji je glas obilježio generacije, proslavio je svoj okrugli 80. rođendan na zaista poseban način. Iako je rođen 16. prosinca, slavlje se nastavilo, a vrhunac je bila zabava iznenađenja koju su mu priredili njegovi najbliži u poznatom zagrebačkom klubu, Tvornici kulture, samo nekoliko dana nakon velikog datuma.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Željko Bebek (@zeljkobebek)

Obiteljsko iznenađenje

Legendarni pjevač podijelio je s obožavateljima na svom Instagram profilu seriju fotografija koje svjedoče o nevjerojatnoj atmosferi s proslave. Zabava je održana u zagrebačkoj Tvornici Kulture, a organizirala ju je Bebekova obitelj. "Moj rođendanski party iznenađenja. Hvala mojima, Ružici, Katarini i Zvoni, i mojim dragim prijateljima. Slavimo i dalje! Voli vas Bebek!", napisao je ganuti slavljenik, zahvalivši se supruzi i djeci.

Željko Bebek ganut rođendanskom proslavom iznenađenja: Pogledajte nevjerojatnu atmosferu
Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Na fotografijama se vidi Bebek okružen najbližima, kako s osmijehom pozira ispred impresivne crne torte ukrašene zlatnim detaljima. Posebno dirljiv trenutak zabilježen je kada mu obitelj uručuje uokvirenu fotografiju s jednog od njegovih nastupa, simbolično slaveći ne samo njegov život, već i grandioznu karijeru. Komentari ispod objave bili su ispunjeni čestitkama i izrazima ljubavi, pokazujući koliko je pjevač i dalje voljen.

Godina nezaustavljive energije

Osim što je napunio osamdeset godina života, glazbenik aktivno obilježava i pedeset godina karijere. Njegova vitalnost i energija su nevjerojatne, s obzirom na to da se proslava rođendana dogodila usred guste koncertne turneje. Samo u prosincu 2025. godine Bebek ima zakazane nastupe u Labinu, Koprivnici, Poreču i Dubrovniku, dok ga već prvog dana 2026. čeka koncert u Bihaću.

To dokazuje da za njega godine doista jesu samo broj. Veliku ulogu u njegovoj karijeri, ali i privatnom životu, ima upravo obitelj. Sin Zvone Bebek ne samo da s njim nastupa na pozornici još od 2017. godine, već je i aktivan suradnik na novim pjesmama, poput singla "Zagrli me" objavljenog ove godine. Kći Katarina, također glazbeno nadarena, zadužena je za upravljanje njegovim društvenim mrežama, čime obiteljski tim zaokružuje uspješnu priču.

Željko Bebek ganut rođendanskom proslavom iznenađenja: Pogledajte nevjerojatnu atmosferu
Foto: Borna Jaksic/pixsell

 

POGLEDAJTE VIDEO: Pitali smo vas što bi pitali Vladmira Putina: Ovo vas najviše zanima

Željko BebekZvonimir BebekRođendan
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
OBJAVIO FOTOGRAFIJE /
Željko Bebek ganut rođendanskom proslavom iznenađenja: Pogledajte nevjerojatnu atmosferu