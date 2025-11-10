Zvone Bebek o suradnji s ocem i popularnosti: 'O djevojkama ne pričamo, o njima pišemo pjesme'

Zvonimir Bebek (22), sin glazbene legende Željka Bebeka (79), ovih se dana nalazi u Londonu, i to s posebnim razlogom – u legendarnom Abbey Road Studiju snima s ocem povodom njegova nadolazećeg 80. rođendana. Kultni studio, u kojem su stvarali Beatlesi, Pink Floyd i mnogi drugi velikani, postao je pozornica za jedan od najposebnijih projekata u karijeri obojice Bebeka. U iskrenom razgovoru za Net.hr, Zvone, kako voli da ga se zove, je otkrio kako je izgledalo snimanje u “svetom hramu glazbe”, što za njega znači suradnja s ocem, ali i je li mu neka obožavateljica već ukrala srce.

Ovih dana ste u Londonu, u legendarnom Abbey Road Studiju snimate s ocem, možete li nam reći nešto više o tome? Što pripremate publici?

Uz našu ideju nakon što smo dobili priliku vidjeti Abbey Road studije prošle godine, do s druge strane nastavka te ideje u Croatia Recordsu, uz Želimira Babogredca i Gorana Martinca koji je bio naš snimatelj, ostvarili smo želju da napravimo nešto veliko povodom tatinog jubilarnog 80. rođendana. Odlučili smo snimiti malo veći album kojim će biti obuhvaćene najljepše pjesme kroz tatinu karijeru, od onih najstarijih iz 70ih do najnovijih.

Abbey Road je sveto mjesto za glazbenike – kakav je bio osjećaj zakoračiti u taj studio?

Sama mogućnost ulaska u Abbey Road studio je velika stvar, pogotovo za nas koji volimo ono što je kroz povijest iz tih studija izlazilo... glazba koja je mijenjala svijet. A tek prilika da tamo snimamo, e taj osjećaj...

Snimanje u Londonu Zvone Bebek će pamtiti za cijeli život

Jeste li imali tremu znajući tko je sve snimao ondje prije vas?

Imao sam veliko uzbuđenje prije odlaska u London jer sam znao da radimo nešto što će nas dugo ispunjavati, a znajući tko je sve tamo stvarao, samo dodaje na poštovanju prema tom mjestu i naravno ljudima koji su omogućili ovaj projekt.

Možete li opisati atmosferu snimanja – kako je izgledao jedan dan u studiju?

Tata i ja obožavamo provoditi vrijeme u studiju, nikad dosta... Ali ovo snimanje je ipak bilo posebno i još nas je teže bilo odvući van, a tome je doprinio taj način na koji smo snimali, live kao što se to radi i uvijek radilo u Studio 2. Od jutra smo bili aktivni jer nismo htjeli propustiti nijednu ideju koju smo prethodno zamislili i tako smo radili do kraja termina navečer.

Je li bilo nekog posebnog trenutka tijekom snimanja koji ćete pamtiti cijeli život?

Pa postoje posebni trenutci koji će se pamtiti, najviše oni kada tata i ja ostanemo sami u studiju... ma za mene cijelo snimanje ostavlja jedan duboki pečat do kraja života!

Željko i Zvone Bebek zajedno nastupaju već osam godina

Kako izgleda vaš odnos s ocem kad se nađete u studiju – jeste li više otac i sin ili dva glazbenika koja surađuju? Je li bilo kreativnih nesuglasica u studiju – i tko je imao “posljednju riječ”?

Slušamo sličnu glazbu, pa time imamo i sličan ukus u svirci. Obojicu nas već sam studio inspirira, pa ideja ne fali... ako i bude nekakvih nesuglasica, mislim da je to samo zato što nam je obojici stalo, a na kraju presuđuje ideja koja "bolje" zvuči u određenoj pjesmi, bezobzira čija je, i na kraju opet izlazimo sretni iz studija.

Kako on reagira na vaše ideje – gleda li vas više kao kolegu ili još uvijek kao sina kojem daje savjete?

Pa tata i ja rame uz rame stojimo na pozornici i u studiju, ali tata ima iskustvo od preko 50 godina u glazbi, i zahvalan sam jer uvijek ima neki savjet. Meni je to prirodan osjećaj tate i sina.

Osjećate li pritisak naslijediti njegovo ime i reputaciju ili to doživljavate kao inspiraciju?

Zajedno smo na pozornici već osam godina i jedino što sam osjećao je ponos, nikada pritisak.

'Publika nas uvijek iznova nadahnjuje'

Iako s ocem surađujete već neko zavidno vrijeme, dobila sam dojam da privatni život ipak pokušavate zadržati podalje od javnosti i medija, koliko vam je bitno vlastitu intimu sačuvati za svoja četiri zida?

Kada se baviš javnim zanimanjem teško je išta sakriti, ali bolje je ako i nemaš što skrivati... tako je kod nas bilo od kada znam za sebe.

S obzirom na to da se uz status rock zvijezde uvijek nekako vežu i vojske obožavateljica, imate li vi neku anegdotu s nastupa ili možda ulet u inbox koji vam je ostao u sjećanju?

Pa lijep je osjećaj kada si u onome što radiš iskren, a još kada to netko prepozna i voli, to stvarno ispunjava. Stoga imam veliku zahvalnost prema svima koji prate i mene i tatu svih ovih godina. Svaki koncert nam je nova inspiracija, a odgovor naše publike nas uvijek iznova nadahnjuje.

I za kraj, moram pitati, je li vam neka obožavateljica već ukrala srce? Jeste li zaljubljeni?

Najljepši dio publike su naravno djevojke, ali o njima ne pričamo... o njima pišemo pjesme!

