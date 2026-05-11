Žanamari ima novi vrući spot: 'Za vrijeme snimanja sam tri puta briznula u plač'

Žanamari je prije desetak dana izbacila novu pjesmu, a publika je sudeći po komentarima željno čekala ovaj spot. Pjesma “U tvojim rukama” je, kako ju opisuje Žanamari, tematski nježan i ranjiv i povratak ljubavi kakvu smo imali nekad... prije društvenih mreža, prije ovog novonastalog raskola između muškaraca i žena, borbe s algoritmima, glumljenih života... dok nam je ljubav bila svetinja.

“Tuga je destruktivan osjećaj. U ovoj pjesmi je bas obuzimajuća, toliko da sam u tri navrata dok sam glumila scene u spotu briznula u plač. Par puta u životu sam glumila, jednom u kazalištu jednu jaku žensku ulogu i razorila me na sličan način. Nađeš se u priči, jer smo ih sve bar jednom proživjeli, i totalno nas konzumira emocija te sudbine. Mislim da ne postoji umjetnik koji ovako isto ne funkcionira. Zato neki od nas sebi i ‘doziraju’ stvaranje, i izbjegavamo se gubiti u pjesmuljcima. Ako se nisam pretvorila u pjesmu, to nije pjesma za mene. Ovo definitvno jeste.”

Autorski tim koji stoji iza pjesme je Natko Smoljan, Mario Perčić i Ivan Šarčević. Spot za pjesmu isto prati emociju i sniman je na divnim lokacijama na Makarskoj rivijeri, a kako je soba glavni motiv kroz kojeg se gradi priča, veliki dio spota je snimljen u prekrasnom Heritage hotelu Porin.

“Namjerno sam izabrala hotelsku sobu, jer mnoge nemoguće zabranjene ljubavi nastanu i ostanu u njima. Takve ljubavi iako intenzivne su redom destruktivne i nemaju sretan kraj. Nekako su sudbinske, filmske... neizrečene, i netko mora napokon biti glas svih tih prešućenih ljubavi. Glazba i umjetnost ne šute i daju glas emocijama koje svijet ne čuje. Zato sam iz redateljske perspektive ovu priču i tugu stavila u takvu sobu. Tražila sam dugo najromantičniju sobu, nostalgičnu, punu sunca, topline, s pogledom na beskrajno more, koje svaki osjećaj zapamti i reflektira ga nazad zauvijek... i našla sam upravo prostor koji izgleda kao koljevka nečeg nezaboravnog i bezvremenskog.”

Pjesmu možete poslušati na svim streaming servisima, a spot pogledajte premijerno na njenom službenom YouTube kanalu. “Uskoro dolazi još pjesama, i pop i rock izričaja, jer su to sve boje mojih emocija i kako ja živim kroz glazbu.” najavila je Žanamari.

