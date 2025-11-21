Thompsonov tim opleo po gradonačelnici! Za koncert u Osijeku objavljeno što se ne smije unositi u dvoranu

Hrvatski glazbenik Marko Perković Thompson (59) ponovno se našao u fokusu javnosti. Njegovi koncerti i dalje privlače veliki broj posjetitelja i puni kapacitet dvorana i stadiona.

U Supetru se posljednjih tjedana pojavila kontroverza oko navodnog nastupa Thompsona na Braču. Gradonačelnica Supetra, Ivana Marković u javnim istupima spominjala je koncert koji, prema Thompsonovom timu, nije bio planiran.

Na službenom Facebook profilu objavljeno je:

''U posljednje vrijeme svjedočimo javnim istupima gradonačelnice Supetra Ivane Marković o navodnom koncertu M. P. Thompsona na Braču. Naglašavamo da Thompsonov tim, kao ni sam izvođač, nisu tražili termin niti trenutno iskazali interes za koncert. Zbog toga je zaista nevjerojatno ovo ničim izazvano dodvoravanje svojim istomišljenicima i iskazivanje mržnje kroz izjave o događaju koji u planu nije ni postojao.''

Objava jasno potvrđuje da ni Thompson ni njegov tim nisu planirali nastup u Supetru i reagirali su na netočne informacije koje su se pojavile u javnosti.

Informacije za posjetitelje koncerata

Inače, Thompson se oglasio i oko svojih koncerata u Gradskom vrtu u Osijeku će se održati 21. i 22. studenoga.

Kako stoji u njegovoj objavi na Facebooku, ulaz se otvara u 18:00 sati, a koncert počinje u 20:00 sati. Preporučuje se raniji dolazak kako bi ulazak protekao brzo. Ulaz je moguć isključivo uz važeću ulaznicu, digitalnu ili fizičku. Ulaznica vrijedi za jednokratni ulazak; povratak nakon izlaska nije moguć. Pripremite ulaznicu unaprijed u jednom od sljedećih formata:

Entrio PDF ulaznica – isprintana

Entrio PDF ulaznica - na mobitelu (preuzmite lokalno zbog moguće nedostupnosti interneta)

Fizička ulaznica kupljena na prodajnom mjestu

Stroga zabrana unošenja

Na ulazu je zabranjeno unositi baklje, pirotehniku, koplja ili druge predmete koji mogu ugroziti sigurnost izvođača i publike. Svi takvi predmeti bit će oduzeti, a ulazak može biti odbijen. Barkod se može skenirati samo jednom. Svaki ponovni pokušaj ulaska s istim barkodom bit će odbijen.

