Thompson u Osijeku nastupa dva dana zaredom: Potvrđeni datumi, ulaznice u prodaji od danas

Nakon brojnih nagađanja, potvrđeno je da će hrvatski pjevač Marko Perković Thompson (59) u sklopu svoje turneje u Osijeku održati čak dva koncerta. Kako piše SiB.hr, iz osječkih Športskih objekata stigla je potvrda da je potpisan ugovor za nastupe 21. i 22. studenoga. Tako će Thompson pred publikom u Osijeku, ali i brojnim obožavateljima iz cijele Hrvatske, nastupiti dva dana zaredom, 21. i 22. studenoga.

Ulaznice su od danas u prodaji, a s obzirom na interes koji glazbenik redovito izaziva, očekuje se da će potražnja biti iznimno velika.

Osječki koncerti dio su Thompsonove turneje koja uključuje i Varaždin (7. prosinca) te Zadar (12. prosinca), a završni koncert će biti održan u Areni Zagreb 27. ožujka.

Dogovor je postignut još prije pola godine, ali...

Finale turneje donosi bogatu produkciju, svjetlosne efekte i goste iz Thompsonova glazbenog kruga.

Prema informacijama koje prenosi SiB.hr, dogovor za zagrebački koncert postignut je još prije pola godine. Organizatori su tada pokušali osigurati dodatni dan u Areni, no Grad Zagreb to nije odobrio, što je posljednjih dana i potvrđeno u medijima.

