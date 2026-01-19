Težak dan za Relju Popovića: Crno-bijelom fotografijom odao počast majci

Srpski rap pjevač Relja Popović (35) danas prolazi kroz jedan od emocionalno najtežih dana u godini. Prije gotovo deset godina, izgubio je majku, bivšu balerinu Zoju Begoli. Na svom je profilu objavio crno-bijelu fotografiju majke, uz datum njezinog rođenja i bijelo srce, podsjećajući na gubitak koji i dalje duboko osjeća. Ovaj datum za Relju ima posebno bolno značenje, a jednostavna, ali snažna fotografija jasno govori koliko mu majka nedostaje i koliku je prazninu njezin odlazak ostavio.

Foto: Screenshot Instagram Story @reljarelja

Bezvremenska ljubav s Farukom Begolijem

Reljina majka Zoja kasnije se udala za proslavljenog glumca, scenarista i pedagoga Faruka Begolija. Iako je njihova ljubavna priča bila snažna i duboka, brak je završio nakon 18 godina zajedničkog života. Faruk nikada nije skrivao žaljenje zbog razvoda, no o emocijama nakon toga više nije želio govoriti. Snagu njihove povezanosti potvrđuje i činjenica da je Reljina majka zadržala njegovo prezime i nakon rastanka, piše Kurir.

Faruk Begoli bio je jedan od najtraženijih glumaca bivše Jugoslavije tijekom 1970-ih i 1980-ih godina. U tom su razdoblju diljem regije osnivani klubovi njegovih obožavatelja. Ostvario je uloge u oko 70 igranih filmova različitih formata te u brojnim kazališnim predstavama. Već s 33 godine iza sebe je imao 33 filmska naslova, a mnoge su režirali najugledniji autori tog vremena.

"Posljednjih godina više ne govorim o ljubavi jer je postojala jedna istinska ljubav i jedan brak. Bili smo zajedno 17 godina. Zadržala je moje prezime. Kada dođe kraj, onda je to kraj. Ostali smo prijatelji i povremeno se čuli, najviše tijekom rata. Sretan sam zbog te ljubavi i zahvalan što sam imao takvu ženu", rekao je svojedobno Begoli. "Bogat sam tom ljubavlju i tom ženom. Zahvalan sam joj što mi je pružila spoznaju o divnom životu, ljubavi, braku, prijateljstvu i jednom prekrasnom dijelu života", prisjetio se u intervjuu pred smrt, a prenosi Kurir. Faruk Begoli umro je 2007. godine, a Zoja 2. siječnja deset godina nakon njega.