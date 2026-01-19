Što se događa s Nicki Minaj? Dramatičan politički obrat natjerao ju da obriše društvene mreže

Jedna od najvećih svjetskih rap zvijezda, Nicki Minaj (43), poznata po provokativnim stihovima i ekscentričnoj pojavi, našla se u središtu političke oluje koja je kulminirala njezinim nestankom s društvenih mreža. Njezin put od kritičarke Donalda Trumpa do jedne od njegovih najglasnijih pristaša zbunio je i otuđio dio njezine vjerne baze obožavatelja, istovremeno joj priskrbivši nove saveznike na američkoj desnici. Što je dovelo do ovog dramatičnog zaokreta i zašto je slavna reperica na vrhuncu kontroverzi odlučila obrisati svoj Instagram profil?

Iznenadni nestanak i bijes obožavatelja

Obožavatelji su na Badnjak primijetili da je Instagram profil Nicki Minaj, koji su pratili deseci milijuna ljudi, deaktiviran. Na mjestu njezinih objava stajala je samo poruka: "Ova stranica nije dostupna." Iako je reperica i ranije znala uzimati pauze od društvenih mreža, tajming ovog poteza bio je znakovit. Dogodio se samo nekoliko dana nakon njezinog gostovanja na konferenciji AmericaFest u Phoenixu, koju organizira konzervativna organizacija Turning Point USA koja je nakon smrti osnivača Charlieja Kirka sada u vlasništvu njegove udovice Erike.

Foto: Laura Brett/zuma Press Wire/shutterstock Editorial/profimedia

Njezin istup izazvao je lavinu negativnih reakcija. Mnogi obožavatelji, posebice oni iz LGBTQ+ zajednice koji su je dugo smatrali saveznicom, osjećali su se izdanima. Kritike su preplavile internet, a pokrenuta je i peticija koja je prikupila više od sto dvadeset tisuća potpisa, pozivajući na deportaciju pjevačice rođene u Trinidadu i Tobagu.

Trenutak koji je prelio čašu

Gostovanje na AmericaFestu 21. prosinca predstavljalo je vrhunac njezine političke transformacije. Na pozornici se pojavila držeći za ruku Eriku Kirk. U razgovoru s Kirk, Minaj nije štedjela riječi hvale za administraciju. Izjavila je da osjeća "najveće poštovanje i divljenje" prema predsjedniku Donaldu Trumpu, a njega i potpredsjednika JD Vancea nazvala je "nevjerojatnim uzorima za mlade muškarce".

Međutim, njezin je nastup obilježio i neugodan gaf koji se brzo proširio internetom. Hvaleći potpredsjednika, Minaj ga je nazvala "ubojicom", no nije poznato zašto. Shvativši da je upotrijebila izrazito neprimjerenu riječ pred ženom čiji je suprug ubijen, pjevačica je zastala i pokrila lice rukama. Erika Kirk je velikodušno prešla preko gafa, rekavši kako zna da Minaj ima "dušu i srce za Gospodina" te da riječi nisu važne. Ipak, taj je trenutak za mnoge postao simbol kaotičnosti i kontroverzi koje su pratile njezin politički angažman.

Dug i vijugav put do MAGA-e

Politički stavovi Nicki Minaj godinama su bili složeni i često kontradiktorni. Njezin nedavni prelazak u tabor pristaša Donalda Trumpa, koji su neki nazvali njezinom "MAGA konverzijom", u oštrom je kontrastu s njezinim ranijim izjavama. Godine 2016., u jeku Trumpove prve kampanje, u svojoj pjesmi "Black Barbies" repala je: "Donald Trump želi da se vratim kući", jasno kritizirajući njegovu antiimigrantsku retoriku. Dvije godine kasnije, oštro je osudila njegovu politiku razdvajanja obitelji na granici, podijelivši vlastito iskustvo dolaska u SAD kao "ilegalna imigrantica" s pet godina.

We did it joe pic.twitter.com/Y7HRYPgumg — Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) December 7, 2020

Do kraja 2025. godine transformacija je bila potpuna. Počela je dijeliti objave Bijele kuće, podržala je Trumpov stav o progonu kršćana u Nigeriji te se javno sukobila s guvernerom Kalifornije Gavinom Newsomom zbog njegove podrške transrodnoj djeci. Kada su je obožavatelji iz LGBTQ+ zajednice kritizirali, odgovorila im je da ne mogu očekivati da netko ostane "potlačen, zlostavljan i konstantno ignoriran" kako bi udovoljio njima.

Nakon višetjedne šutnje, Minaj se 18. siječnja 2026. vratila na društvene mreže, točnije na platformu X. Njezin povratak nije bio nimalo tih. Odmah je napala novinara Dona Lemona zbog njegovog izvještavanja o prosvjedima protiv imigracijske službe (ICE) u jednoj crkvi, koristeći vulgaran i uvredljiv rječnik. Minutu nakon gnjevne objave, kratko je napisala "HNY" (Sretna Nova godina), ostavljajući javnost ponovno u čudu. Njezin politički preokret time je zacementiran, otuđivši velik dio stare publike, ali i osiguravši joj novu, na desnom kraju političkog spektra.

