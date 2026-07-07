Severina zapalila Split na otvorenju ljetnog partya i privukla brojna poznata lica

I ove godine Split je ljeto započeo tradicionalnim ljetnim partyem u luksuznom resortu s posebnim razlogom za slavlje - otvorenje novog beach cluba u sklopu resorta. Po svemu sudeći, već se daje naslutiti kako će ovo mjesto postati jedno od najtraženijih mjesta na području Jadranske obale.

Glazbeni dio programa otvorio je glazbenik Alen Đuras (33), a za sam vrhunac bila je zadužena jedna od najvećih pjevačica Severina (55). Regionalna zvijezda izašla je pred uzvanike i svojim najvećim hitovima zagrijala atmosferu te rasplesala sve okupljene. Pjevačica je još jednom pokazala zašto već godinama zauzima posebno mjesto na glazbenoj sceni. Na pozornicu je izašla u upečatljivom izdanju koje je privuklo brojne poglede. Kombinacija kratkih traper hlačica i traper korzeta s poderanom bijelom majicom, ukrašeno lancima i kristalima istaknula je njezinu figuru koja je očarala sve prisutne.

Osim Severine pažnju su privukli i drugi poznati uzvanici, među kojima su bili i bivši hrvatski reprezentivac Ivan Rakitić i supruga Raquel Mauri, Ana Čagalj, supruga pjevača Joška Čagalja Jole, s kćerima Emom i Ivom, bivši Gospodin Savršeni Šime Elez, dizajnerica Anamarija Asanović, bivša misica Fani Čapalija, pjevačica Žanamari, olimpijska pobjednica Barbara Matić te brojni drugi gosti.