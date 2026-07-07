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LJETNI SPEKTAKL /

Severina zapalila Split na otvorenju ljetnog partya i privukla brojna poznata lica

Severina zapalila Split na otvorenju ljetnog partya i privukla brojna poznata lica
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Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Uz glazbu, more i brojna poznata lica otvoren novi beach club

7.7.2026.
10:47
Hot.hr
Damir Spehar/PIXSELL
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I ove godine Split je ljeto započeo tradicionalnim ljetnim partyem u luksuznom resortu s posebnim razlogom za slavlje - otvorenje novog beach cluba u sklopu resorta. Po svemu sudeći, već se daje naslutiti kako će ovo mjesto postati jedno od najtraženijih mjesta na području Jadranske obale.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Severina (@severina)

Glazbeni dio programa otvorio je glazbenik Alen Đuras (33), a za sam vrhunac bila je zadužena jedna od najvećih pjevačica  Severina (55). Regionalna zvijezda izašla je pred uzvanike i svojim najvećim hitovima zagrijala atmosferu te rasplesala sve okupljene. Pjevačica je još jednom pokazala zašto već godinama zauzima posebno mjesto na glazbenoj sceni. Na pozornicu je izašla u upečatljivom izdanju koje je privuklo brojne poglede. Kombinacija kratkih traper hlačica i traper korzeta s poderanom bijelom majicom, ukrašeno lancima i kristalima istaknula je njezinu figuru koja je očarala sve prisutne. 

Osim Severine pažnju su privukli i drugi poznati uzvanici, među kojima su bili i bivši hrvatski reprezentivac Ivan Rakitić i supruga Raquel Mauri, Ana Čagalj, supruga pjevača Joška Čagalja Jole, s kćerima Emom i Ivom, bivši Gospodin Savršeni Šime Elez, dizajnerica Anamarija Asanović, bivša misica Fani Čapalija, pjevačica Žanamari, olimpijska pobjednica Barbara Matić te brojni drugi gosti.

SeverinaAlen đurasSplit
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