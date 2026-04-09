Severina u šetnji Istrom oduševila chic modnom kombinacijom: Odmara u društvu obitelji

Jedna od najvećih hrvatskih glazbenih zvijezda, Severina (53), podijelila je sa svojim pratiteljima na Instagramu niz fotografija kojima je dočarala kako je provela uskršnje blagdane. Pjevačica je za odmor odabrala Istru, a idilični prizori potvrdili su njezinu ljubav prema tom poluotoku, koju je sažela i u opisu objave: "Samo anđeli znaju kako je u raju, samo anđeli, a i svi što su jednom bar Istru vidjeli..."

Galerija fotografija, objavljena nekoliko dana nakon Uskrsa, pruža uvid u opuštenu atmosferu ispunjenu obiteljskim zajedništvom i tradicijom. Severina je uhvaćena u trenucima slavlja na otvorenom, okružena obitelji i prijateljima, a sudeći po prizorima, blagdani su protekli u veselom i toplom ozračju.

Od pisanica do modne piste

Središnji dio objave prikazuje klasičnu proslavu Uskrsa. Na jednoj od fotografija vidimo Severinu u lepršavoj plavo-bijeloj haljini s cvjetnim uzorkom kako postavlja stol na kojem se ističu tradicionalni uskršnji kruh i pladanj s pisanicama. Posebno dirljiv trenutak zabilježen je na slici sa sinom, gdje se zajedno igraju tradicionalnog tucanja jajima, običaja koji je neizostavan dio proslave u mnogim hrvatskim domovima. Cijela scena odiše obiteljskom srećom, a pažljivo uređen stol u dvorištu, s plavim hortenzijama i porculanom, svjedoči o pažnji posvećenoj detaljima.

No, objava nudi i drugu, modno osviještenu stranu pjevačice. Nekoliko fotografija prikazuje je kako istražuje ulice jednog istarskog gradića u potpuno drugačijem, chic izdanju. Odjevena u elegantnu crnu kombinaciju koja uključuje sako, kožne čizme i šiltericu, Severina je pokazala svoj prepoznatljiv stil. Modne dodatke, poput male crne Chanel torbice, vješto je uklopila u šetnju kamenim ulicama, pozirajući uz rustikalna vrata i živopisne fasade, karakteristične za istarsku arhitekturu.

Kratki predah od pozornice

Ovaj obiteljski odmor u Istri za pjevačicu predstavlja kratki predah od brojnih poslovnih obveza. Njezina turneja "Ja samo pjevam", koja je započela krajem 2025., niže uspjehe, a pred njom su nastupi u Mariboru 25. travnja te veliki koncert u pulskoj Areni 8. kolovoza. Upravo će se tada vratiti u Istru, ali ovaj put na pozornicu jednog od najljepših svjetskih amfiteatara.

Njezini obožavatelji s oduševljenjem su dočekali objavu, a komentari poput "Kraljica" i "Lijepa moja" ispunili su prostor ispod fotografija, pokazujući da publika cijeni i njezinu privatnu, opuštenu stranu jednako kao i onu scensku. Ovom objavom Severina je još jednom potvrdila svoj status ikone koja s lakoćom spaja ulogu majke, umjetnice i modne inspiracije.