Rođen u siromaštvu, ženu upoznao kad je imala 14 godina, a na vrhuncu slave presudila mu droga

Da je živ, Kralj Rock 'n' Rolla Elvis Presley, danas bi slavio svoj 91. rođendan. Iako je od njegove prerane smrti prošlo više od četiri desetljeća, njegova glazba i utjecaj ne blijede, a priča o dječaku iz siromašne obitelji u Mississippiju koji je postao jedna od najvećih kulturnih ikona dvadesetog stoljeća i danas fascinira svijet. Njegov put od anonimnosti do slave bio je strelovit, kontroverzan i na kraju tragičan, no ostavio je neizbrisiv trag u povijesti popularne kulture.

Od siromaštva do prve snimke

Elvis Aaron Presley rođen je 8. siječnja 1935. godine u skromnoj dvosobnoj kući u Tupelu u Mississippiju. Imao je brata blizanca, Jessea Garona, no nije preživio porod. Elvis je bio jedini sin u obitelji s kojom je bio iznimno povezan, posebice s majkom Gladys. Obitelj je živjela na rubu siromaštva, a 1948. godine preselila se u Memphis u potrazi za boljim životom.

Foto: Tha/alamy/profimedia

Glazba je od najranijih dana bila Elvisov bijeg od surove stvarnosti. Upijao je zvukove gospela u crkvi, countryja s radija i bluesa iz legendarne ulice Beale u Memphisu. U ljeto 1953. godine, sramežljivi osamnaestogodišnjak ušao je u studio Memphis Recording Service, u vlasništvu Sama Phillipsa, kako bi za četiri dolara snimio ploču kao rođendanski dar za svoju majku. Snimio je balade "My Happiness" i "That's When Your Heartaches Begin". Iako snimka nije odmah izazvala reakciju, Phillipsova asistentica Marion Keisker zapisala je uz njegovo ime: "Dobar pjevač balada. Zadržati."

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Rođenje rock and rolla i prva kontroverza

Prekretnica se dogodila godinu dana kasnije, u srpnju 1954., tijekom naizgled neuspješne studijske sesije. U pauzi, Elvis je iz zabave počeo pjevati blues pjesmu "That's All Right" Arthura Crudupa, no u energičnom, dotad nečuvenom obliku. Gitarist Scotty Moore i basist Bill Black pridružili su mu se, a Sam Phillips, prepoznavši zvuk koji je dugo tražio, povikao je iz kontrolne sobe da ponove to što su upravo odsvirali. U tom je trenutku, kako mnogi vjeruju, rođen rock and roll, a svakako i karijera Elvisa Presleyja.

Kada je lokalni DJ Dewey Phillips pustio pjesmu u eter, telefonska centrala se užarila. Slušatelji su bili zbunjeni, ne znajući pjeva li bijelac ili crnac, što je u segregiranom američkom Jugu bila senzacija. Uskoro su uslijedili nastupi uživo, a Elvisov energičan scenski nastup, posebice njegovo provokativno njihanje bokovima, izazvalo je histeriju među mladom publikom i zgražanje konzervativne javnosti. Uskoro je zaradio nadimak "Elvis the Pelvis", a njegovi nastupi na nacionalnoj televiziji, poput onog u showu Eda Sullivana, cenzurirani su tako da ga se snimalo samo od struka naviše, što je samo dodatno rasplamsalo njegovu popularnost.

Hollywood, vojska i turbulentan brak

Sredinom pedesetih, Elvis je bio najveća zvijezda na svijetu. Njegovi hitovi poput "Heartbreak Hotel", "Hound Dog" i "Jailhouse Rock" dominirali su ljestvicama, a započeo je i uspješnu filmsku karijeru. Na vrhuncu slave, 1958. godine, pozvan je na služenje vojnog roka. Odbio je povlašteni tretman i služio je kao običan vojnik, većinom u Zapadnoj Njemačkoj. Tamo je 1959. godine upoznao četrnaestogodišnju Priscillu Beaulieu, kćer američkog časnika.

Foto: Profimedia

Nakon sedmogodišnje veze, Elvis i Priscilla vjenčali su se u Las Vegasu prvog svibnja 1967. godine. Devet mjeseci kasnije, prvog veljače 1968., rodila im se kći Lisa Marie, njihovo jedino dijete. Elvis navodno nije želio više djece, osjećajući krivnju što zbog pretrpanog rasporeda i turneja nije mogao dovoljno vremena posvetiti svojoj kćeri. Brak je bio turbulentan i opterećen Elvisovom slavom i izbivanjima, a par se razveo 1973. godine, iako su do kraja ostali u prijateljskim odnosima.

Foto: Profimedia

Povratak na scenu i tragičan kraj

Nakon razdoblja posvećenog uglavnom snimanju filmova, Elvis se 1968. godine trijumfalno vratio na glazbenu scenu s televizijskim specijalom poznatim kao "'68 Comeback Special". Odjeven u crnu kožu, izgledao je i zvučao bolje no ikad, podsjetivši svijet na sirovu energiju s početka karijere. Uslijedile su godine unosnih rezidencija u Las Vegasu i rasprodanih turneja. Njegov koncert "Aloha from Hawaii" 1973. godine bio je prvi koncert jednog solo izvođača koji je putem satelita emitiran diljem svijeta, a pratilo ga je više od milijardu ljudi.

Međutim, iza blještavila pozornice, Elvisovo zdravlje bilo je sve lošije. Godinama se borio s ovisnošću što je, u kombinaciji s nezdravom prehranom, uzelo danak. Njegovi posljednji nastupi često su bili sjena nekadašnje slave. Šesnaestog kolovoza 1977. godine, njegova tadašnja djevojka Ginger Alden pronašla ga je bez svijesti na podu kupaonice u njegovom domu Gracelandu. Imao je samo 42 godine. Službeni uzrok smrti bio je srčani udar, no kasnije je potvrđeno da je koktel lijekova u njegovom tijelu bio ključan faktor.

Svijet je bio u šoku. Deseci tisuća obožavatelja okupili su se ispred Gracelanda kako bi se oprostili od Kralja. Njegova smrt označila je kraj jedne ere, no njegova glazba i legenda nastavile su živjeti, osiguravši mu besmrtnost. I danas, Elvis Presley ostaje na globalnim glazbenim ljestvicama.