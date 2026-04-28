Pukla ljubav: Breskvica prekinula petogodišnju vezu s policajcem

Mlada srpska pjevačica Anđela Ignjatović Breskvica (24) prekinula je dugogodišnju vezu s partnerom Nemanjom. Nakon pet godina ljubavi, u razdoblju kada su mnogi očekivali novi korak u njihovom odnosu, par je odlučio prekinuti vezu, piše Telegraf.rs.

Izvor blizak pjevačici tvrdi da njihov odnos već dulje vrijeme nije funkcionirao te da je do službenog prekida došlo prije otprilike dva mjeseca: “Već neko vrijeme ne pojavljuju se zajedno u javnosti pa su mnogi primijetili da se nešto događa. Nedavno su pokušali svojoj vezi dati još jednu priliku, no kada ni to nije uspjelo, shvatili su da je najbolje razići se”, tvrdi izvor za Telegraf.

Breskvica privatni život vješto skriva od javnosti, pa je tako uspjela sačuvati i informaciju da je već neko vrijeme ponovno slobodna. Prema istim navodima, nakon prekida ostali su u prijateljskim odnosima, a pjevačica je odlučila iseliti se i započeti samostalan život.

Podsjetimo, Anđela i Nemanja započeli su vezu ubrzo nakon njezina prekida s mladim reperom Mihajlom Veruovićem (24), poznatijem pod umjetničkim imenom Voyage.

Breskvica je jučer predstavila prvi dio albuma Descarada, a uz nju su tom prilikom bili članovi obitelji i prijatelji, dok se bivši partner Nemanja nije pojavio, izvijestili su regionalni mediji.