FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
HO-HO-HO /

Breskvica odjevena u kompletić Bake Mraz naglasila obline i oduševila obožavatelje

Breskvica odjevena u kompletić Bake Mraz naglasila obline i oduševila obožavatelje
×
Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

U pozadini kadra nazirala okićena božićna jelka s velikom crvenom mašnom, koja je dodatno naglasila blagdanski ugođaj

23.12.2025.
8:38
Hot.hr
Antonio Ahel/ataimages/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Srpska pjevačica Breskvica, pravim imenom Anđela Ignjatović (24) ponovno je privukla pažnju na društvenim mrežama objavivši provokativne fotografije u blagdanskom izdanju.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by BRESKVICA 🐆 (@brrrreskvica)

Popularna pjevačica pozirala je u zavodljivom kostimu Bake Mraz, dok se u pozadini kadra nazirala okićena božićna jelka s velikom crvenom mašnom, koja je dodatno naglasila blagdanski ugođaj.

Posebnu pažnju privukao je njezin makeup look – istaknuti crveni ruž dao je dozu klasičnog glamura, dok je voluminozna fen frizura u toplim blond tonovima upotpunila cijeli styling, a u nekoliko kadrova naglasila je dekolte. Ubrzo su objavu preplavili komentari ispunjeni emojijima vatrica i srca, a obožavatelji su bili oduševljeni ovim izdanjem. 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Trebamo li gasiti lampice kad izlazimo iz kuće ili ne? Električar otkrio koja je vrsta najopasnija

BreskvicaBožić
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
HO-HO-HO /
Breskvica odjevena u kompletić Bake Mraz naglasila obline i oduševila obožavatelje