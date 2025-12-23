Breskvica odjevena u kompletić Bake Mraz naglasila obline i oduševila obožavatelje

Srpska pjevačica Breskvica, pravim imenom Anđela Ignjatović (24) ponovno je privukla pažnju na društvenim mrežama objavivši provokativne fotografije u blagdanskom izdanju.

Popularna pjevačica pozirala je u zavodljivom kostimu Bake Mraz, dok se u pozadini kadra nazirala okićena božićna jelka s velikom crvenom mašnom, koja je dodatno naglasila blagdanski ugođaj.

Posebnu pažnju privukao je njezin makeup look – istaknuti crveni ruž dao je dozu klasičnog glamura, dok je voluminozna fen frizura u toplim blond tonovima upotpunila cijeli styling, a u nekoliko kadrova naglasila je dekolte. Ubrzo su objavu preplavili komentari ispunjeni emojijima vatrica i srca, a obožavatelji su bili oduševljeni ovim izdanjem.

​