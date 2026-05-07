Privatni i poslovni partneri iz grupe Karma vraćaju se na scenu: 'Nesuglasice su normalne'

Nakon dulje medijske pauze, Stella iz grupe Karma i Ziggy, Stellin suprug i nekadašnji menadžer, se vraćaju na glazbenu scenu s novom pjesmom "Da sam njen", nastalom u sklopu zajedničkog projekta ZIGGY BAND sa suprugom Željkom Ziggyjem.

U iskrenom razgovoru za Net.hr otkrili su što ih je potaknulo na povratak, kako ih je promijenio obiteljski život te koliko su im osobni rast i emocija danas važni u glazbi. Posebnu težinu novoj pjesmi daje činjenica da je stihove napisao Stellin otac, zbog čega projekt nosi snažnu obiteljsku i emotivnu priču.

Foto: Privatna arhiva

Dugo vas nije bilo na glazbenoj sceni, a sada ste odlučili napraviti "comeback". Što vas je motiviralo da se nakon duljeg izbivanja ponovno vratite u javnost i glazbu?

Stella: Istina je da me neko vrijeme nije bilo na glazbenoj sceni u medijima, pod svjetlima reflektora, no glazba nikada nije u potpunosti nestala iz mog života. Ta pauza bila je svjesna odluka - vrijeme posvećeno osobnom rastu, unutarnjoj ravnoteži i obitelji. Moj povratak na scenu dogodio se prirodno, gotovo nenametljivo, kao rezultat međusobne povezanosti mene i supruga, naše zajedničke vizije i iskustva iz koje je nastao projekt ZIGGY BAND, čiji je cilj publici prenijeti iskrenu emociju. Ta međusobna povezanost je i pokretač koji nas je gurnuo i u stvaranje prve autorske pjesme.

Vraćate se s pjesmom "Da sam njen", a otkrili ste da je stihove napisao Stellin otac. Što nam još možete reći o pjesmi?

Stella: Pjesma "Da sam njen" za mene ima posebnu, gotovo intimnu vrijednost. Činjenica da je stihove napisao moj otac Miljenko Medić, daje joj dodatnu dubinu i emotivnu težinu. To nije samo glazbeni projekt, već i osobna priča prožeta obiteljskom povezanošću. Glazbeno gledano, riječ je o modernoj, ali osjećajnoj interpretaciji koja nosi univerzalnu poruku o ljubavi, čežnji i bliskosti.

Foto: Privatna arhiva

Kakvi su vaši planovi za budućnost kada je riječ o glazbi? Označava li ova pjesma početak jednog većeg i ozbiljnijeg povratka na scenu?

Stella: Ova pjesma svakako označava početak jednog novog poglavlja. Ne bih ga nužno nazvala "velikim povratkom" u klasičnom smislu, već promišljenim i zrelim nastavkom mog glazbenog puta. Planovi postoje, ali želim im pristupati postupno, bez pritiska, dopuštajući da se stvari razvijaju organski. Najvažnije mi je da sve što radim bude autentično i iskreno.

Stella, poznato je da ste se posljednjih godina posvetili majčinstvu, ali i poslu odgajateljice u dječjem vrtiću. Što se sve u vašem životu izdogađalo otkako ste se povukli iz javnosti?

Stella: Razdoblje izvan javnosti bilo je izuzetno bogato i ispunjeno na osobnoj razini. Uloga majčinstva mi donosi novu perspektivu i dublje razumijevanje života, dok mi je rad s djecom u vrtiću kao odgajateljica pružio posebnu vrstu ispunjenja i svakodnevne radosti. To su iskustva koja su me oblikovala ne samo kao osobu, već i kao glazbenicu.

Foto: Privatna arhiva

I vi ste se, Ziggy, ostvarili u ulozi oca. Kako je obiteljski život utjecao na vaše poslovne planove?

Ziggy: Postati otac je najveća životna "turneja" - samo što nema pauze između nastupa. Obiteljski život donosi jasnu perspektivu. Danas, pažljivije biram projekte, više cijenim vrijeme i trudim se uskladiti sa onim najvažnijim - obitelji.

Koliko vam je obitelj bila važna u odluci da napravite pauzu od javnog života i glazbene scene?

Stella: Rad na osobnom rastu i unutarnjoj ravnoteži bila je ključan faktor u donošenju odluke o povlačenju. U jednom trenutku osjetila sam potrebu da se posvetim onome što je najvažnije i najtrajnije. Ta odluka nije bila bijeg, već svjesno biranje prioriteta. Upravo zahvaljujući toj stabilnosti, danas se mogu vratiti glazbi s puno više mira i jasnoće.

Foto: Privatna arhiva

Iako ste se povukli iz mainstream scene, glazba ipak nije potpuno iza vas. Danas nastupate u grupi Ziggy, koja često svira na svadbama i privatnim eventima. Kako je došlo do tog novog poglavlja i što vas je privuklo takvom obliku nastupa?

Stella: Glazba je oduvijek bila dio mene, pa ni u razdoblju povlačenja nisam u potpunosti prestala nastupati. Zajednički projekt sa suprugom ZIGGY BAND došla je sasvim spontano - kroz ljubav prema glazbi i želju za neposrednim kontaktom s publikom. Takvi nastupi nose posebnu energiju, jer su intimniji i često emotivno intenzivniji.

Kako se taj tip svirki razlikuje od vaših ranijih iskustava na velikim pozornicama i što vam danas osobno donosi najveće zadovoljstvo u tim nastupima publika, atmosfera ili nešto treće?

Stella: Nastupi na svadbama i privatnim događanjima u mnogočemu se razlikuju od velikih pozornica. Ovdje postoji neposredna povezanost s publikom, energija koja se razmjenjuje iz trenutka u trenutak. Upravo ta bliskost, spontana reakcija ljudi i autentična atmosfera donose mi veliko zadovoljstvo. Danas više nego ikada cijenim tu neposrednost.

Možemo reći da zbilja živite glazbu i da je glazba utkana u svaki dio vašeg života. Kako provodite slobodno vrijeme kada se ne bavite glazbom?

Ziggy: Istina je da nas glazba prati svugdje, ali trudimo se imati "zonu mira". Volimo jednostavne stvari - šetnje, putovanja, dobar film ili večeru s prijateljima.

Ziggy, otkrili ste mi da je Stella zapravo "šefica". Kakve izazove nosi poslovna suradnja sa suprugom?

Ziggy: Kad radite sa svojom suprugom, onda nema "isključivanja" nakon radnog vremena. Razne ideje, sugestije dolaze i uz kavu, prije spavanja i tijekom dnevnih raznih kućnih aktivnosti. Izazov je razdvojiti poslovno od privatnog, ali prednost je ogromno međusobno povjerenje. Stella ima odličan instinkt i često vidi stvari koje ja u zanosu ne vidim. Ukratko - da, ona je šefica, ali ona dobra, koja zna izvući najbolje iz tebe.

Foto: Privatna arhiva

S obzirom da dijelite i poslovno i privatno, vjerujemo da s vremena na vrijeme dođe i do nesuglasica. Kako im pristupate? Tko popušta?

Ziggy: Nesuglasice su normalne, to je znak da oboje strastveno pristupamo onome što radimo. Trudimo se komunicirati otvoreno i bez ega. Ponekad popustim ja, ponekad ona, ali realno, češće ja. Najvažnije je da uvijek gledamo istu širu sliku i podsjetimo se da smo na istoj strani.

Kako izgleda suradnja sa suprugom Ziggyjem u glazbenom kontekstu, s obzirom na to da je i on bio dio grupe Karma? Donosi li "novi" zajednički rad više usklađenosti i razumijevanja ili ponekad i dodatne izazove, upravo zato što se privatno i poslovno isprepliću?

Stella: Suradnja sa suprugom Željkom ima svoje posebnosti. S jedne strane, donosi duboko međusobno razumijevanje i usklađenost, jer se poznajemo i privatno i profesionalno, a s druge strane, kao i svaki spoj privatnog i poslovnog života, nosi određene izazove. No, upravo kroz tu dinamiku učimo, rastemo i dodatno se povezujemo, što na kraju obogaćuje naš zajednički rad.

Foto: Privatna arhiva

Koja je vaša vizija daljnjeg razvijanja vašeg glazbenog puta?

Ziggy: Vizija daljnjeg razvijanja mog glazbenog puta mi je ostati autentičan. Želim pjesme koje imaju emociju i trajnost, ali i istraživati moderne produkcijske pravce. Dugoročno, graditi opus koji ima i umjetničku i ljudsku vrijednost.

Koji su bili najveći izazovi stvaranja hitova nekoć, a koji su sada?

Ziggy: Nekad je izazov bio "probiti se" do publike - danas je izazov zadržati njezinu pažnju. Digitalno doba donijelo je brzinu i ogromnu konkurenciju, ali i više slobode.

Danas hit nije samo dobra pjesma - to je kombinacija emocije, tajming-a i produkcije i načina na koji dolazi do slušatelja. Ukratko, pravila su se promijenila, ali srž je ista: dobra pjesma uvijek pronađe put.

Kako se, po vašem mišljenju, glazbena scena u Hrvatskoj i regiji promijenila od vremena kada ste bili aktivni u grupi Karma?

Stella: Glazbena scena u Hrvatskoj i regiji se u međuvremenu značajno promijenila - ponajprije u načinu na koji se glazba stvara, promovira i konzumira. Digitalne platforme donijele su nove mogućnosti, ali i ubrzale tempo cijele industrije. Ipak, unatoč svim promjenama, vjerujem da je ono najvažnije ostalo isto - iskrena emocija i autentičnost uvijek pronađu put do publike.

