GORAN MARKIĆ /

Preminuo bubnjar koji je svirao u popularnim domaćim bendovima

Preminuo bubnjar koji je svirao u popularnim domaćim bendovima
Foto: Screenshot/HGU

Goran Markić, talentirani glazbenik kojeg smo slušali u raznim domaćim bendovima, preminuo je u 66. godini života

26.3.2026.
9:24
Hot.hr
U 66. godini života, 24. ožujka preminuo je cijenjeni hrvatski bubnjar Goran Markić. Vijest o smrti glazbenika koji je ostavio dubok trag na domaćoj sceni objavila je Hrvatska glazbena unija.

Rođen 21. travnja 1960, Markić je bio poznat kao svestran i pouzdan glazbenik koji je djelovao u različitim žanrovima, od rocka i novog vala do bluesa i popa.

Tijekom karijere svirao je u brojnim bendovima i projektima. Početkom 1980-ih bio je član zagrebačkog novovalnog sastava Patrola, a kasnije je svirao i u grupama Stop i Animatori. Sudjelovao je i u mnogim drugim projektima, među kojima su B2 Blues, The Bastardz, Hakuna Matata, The Cadillac, Kowalski, Pađen Band, Novo Svitanje, Swingersi i Virusi, a surađivao je i na projektu Milan Blenton autora Davora Slamniga.

Često je istovremeno bio angažiran u više bendova, ostavljajući prepoznatljiv pečat u brojnim glazbenim suradnjama u Zagrebu i diljem Hrvatske.

U posljednjim godinama bio je posebno aktivan na klupskoj sceni.

Od 1996. bio je član Hrvatske glazbene unije, a status samostalnog umjetnika u Hrvatskoj zajednici samostalnih umjetnika zadržao je sve do umirovljenja prošle godine.

"Kolege će ga pamtiti kao nenametljivog i skromnog, ali izrazito inteligentnog i pouzdanog suradnika, uvijek posvećenog glazbi i zajedničkom radu. Njegov odlazak veliki je gubitak za hrvatsku glazbenu zajednicu. Prijateljima, kolegama i svima koji su ga poznavali izražavamo iskrenu sućut", napisali su iz Hrvatske glazbene unije.

AnimatoriGlazbaHrvatska Glazbena Unija
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
