Preminuo bubnjar koji je svirao u popularnim domaćim bendovima

U 66. godini života, 24. ožujka preminuo je cijenjeni hrvatski bubnjar Goran Markić. Vijest o smrti glazbenika koji je ostavio dubok trag na domaćoj sceni objavila je Hrvatska glazbena unija.

Rođen 21. travnja 1960, Markić je bio poznat kao svestran i pouzdan glazbenik koji je djelovao u različitim žanrovima, od rocka i novog vala do bluesa i popa.

Tijekom karijere svirao je u brojnim bendovima i projektima. Početkom 1980-ih bio je član zagrebačkog novovalnog sastava Patrola, a kasnije je svirao i u grupama Stop i Animatori. Sudjelovao je i u mnogim drugim projektima, među kojima su B2 Blues, The Bastardz, Hakuna Matata, The Cadillac, Kowalski, Pađen Band, Novo Svitanje, Swingersi i Virusi, a surađivao je i na projektu Milan Blenton autora Davora Slamniga.

Često je istovremeno bio angažiran u više bendova, ostavljajući prepoznatljiv pečat u brojnim glazbenim suradnjama u Zagrebu i diljem Hrvatske.

U posljednjim godinama bio je posebno aktivan na klupskoj sceni.

Od 1996. bio je član Hrvatske glazbene unije, a status samostalnog umjetnika u Hrvatskoj zajednici samostalnih umjetnika zadržao je sve do umirovljenja prošle godine.

"Kolege će ga pamtiti kao nenametljivog i skromnog, ali izrazito inteligentnog i pouzdanog suradnika, uvijek posvećenog glazbi i zajedničkom radu. Njegov odlazak veliki je gubitak za hrvatsku glazbenu zajednicu. Prijateljima, kolegama i svima koji su ga poznavali izražavamo iskrenu sućut", napisali su iz Hrvatske glazbene unije.

POGLEDAJTE VIDEO: Znamo tko je mladić koji 'zarađuje' 80 tisuća eura mjesečno! Istina je potpuno drugačija