Pogledajte što je Marko Perković Thompson objavio nakon poraza naših rukometaša

Hrvatska muška rukometna reprezentacija izgubila je polufinale protiv Njemačke na Europskom prvenstvu. Njemačka je pobijedila 31-28 i prošla u finale Europskog prvenstva, a naši rukometaši i navijači nisu mogli sakriti tugu i nezadovoljstvo. Za razliku od prethodnih utakmica, iz svlačionice se nisu orili hitovi Marka Perkovića Thompsona

Foto: Neva Zganec/pixsell

Ipak, kako bi im izrazio podršku, sam Thompson na svojim je društvenim mrežama objavio motivirajuću poruku.

"Digni se kad padneš, rođen si za let, rođen da se boriš, da bolji bude svijet...", napisao je. Stihovi su to iz pjesme "Zapali vatru", koju je također priložio u nastavku.

Podsjetimo, EHF (Europska rukometna federacija) je zabranila puštanje Thompsonovih pjesama na Euru. Igrači su pjesmu "Ako ne znaš šta je bilo", kojom su dočekani 2025., proglasili neslužbenom himnom.