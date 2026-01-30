FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
UTJEHA RUKOMETAŠIMA /

Pogledajte što je Marko Perković Thompson objavio nakon poraza naših rukometaša

Pogledajte što je Marko Perković Thompson objavio nakon poraza naših rukometaša
×
Foto: Neva Zganec/pixsell

Igrači su pjesmu "Ako ne znaš šta je bilo", kojom su dočekani 2025., proglasili neslužbenom himnom

30.1.2026.
20:24
Hot.hr
Neva Zganec/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Podsjetimo, EHF (Europska rukometna federacija) je zabranila puštanje Thompsonovih pjesama na Euru. Igrači su pjesmu "Ako ne znaš šta je bilo", kojom su dočekani 2025., proglasili neslužbenom himnom.

 

POGLEDAJTE VIDEO: Tomaševića pitali što je s dočekom i hoće li Thompson pjevati: 'Neću ništa reći osim...' 

Marko Perković ThompsonHrvatska Rukomenta ReprezentacijaMalmöEuropsko Rukometno Prvenstvo
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
UTJEHA RUKOMETAŠIMA /
Pogledajte što je Marko Perković Thompson objavio nakon poraza naših rukometaša