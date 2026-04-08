ČEKAJU BEBU /

Pogledajte kako izgleda dom Saše Kovačevića: S trudnom zaručnicom u luksuznom stanu
Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL

Govoreći o privatnom životu, Kovačević je nedavno otkrio da nikada nije bio sklon ideji braka

8.4.2026.
Pjevač Saša Kovačević (40) vlasnik je stana u luksuznom dijelu Beograda, gdje već neko vrijeme živi sa svojom trudnom partnericom Zoranom Tasovac. Riječ je o elitnom kompleksu u kojem mu društvo prave i poznata imena poput Novaka Đokovića, Milice Pavlović, Filipa Krajinovića Milice Todorović.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Prije nekoliko godina Kovačević je na društvenim mrežama pokazao dio svog doma i oduševio pratitelje. Stan je uređen u svijetlim tonovima, s puno pažnje posvećene detaljima, a tijekom blagdana poprima posebno toplu i gotovo bajkovitu atmosferu. U prostoru se ističe i kutak s bijelim klavirom, gdje pjevač provodi najviše vremena, dok je kupaonica uređena u luksuznom mramoru. Tijekom toplijih dana najviše uživa na prostranoj terasi s koje se pruža impresivan pogled na Savu, novi most i stari dio grada, piše Kurir.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografije njihova luksuznog stana pogledajte OVDJE

Govoreći o privatnom životu, Kovačević je nedavno otkrio da nikada nije bio sklon ideji braka. Ističe kako mu formalnosti ne znače mnogo te da mu je najvažnije imati stabilan i iskren odnos.

“Zorana i ja planiramo budućnost zajedno i stvarno se dobro slažemo. Važno mi je da imam osobu koju volim i koja mi je podrška, a i ja njoj. To je ono što mi je prioritet”, rekao je, dodajući da mu papir ne predstavlja garanciju za uspjeh veze, ali da mu je važno zajednički graditi budućnost i osigurati stabilnost za obitelj.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stiže prinova

Par je nedavno objavio i lijepe vijesti – očekuju svoje prvo zajedničko dijete. Zorana iz prethodnog braka s Bogdanom Srejovićem ima kćer Iskru, koja je, kako kaže Kovačević, već bila dobra priprema za roditeljstvo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Kad postoji ljubav, svi izazovi se lakše prebrode”, zaključio je pjevač.

 

 

POGLEDAJTE VIDEO: 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike