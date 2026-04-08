Pogledajte kako izgleda dom Saše Kovačevića: S trudnom zaručnicom u luksuznom stanu

Pjevač Saša Kovačević (40) vlasnik je stana u luksuznom dijelu Beograda, gdje već neko vrijeme živi sa svojom trudnom partnericom Zoranom Tasovac. Riječ je o elitnom kompleksu u kojem mu društvo prave i poznata imena poput Novaka Đokovića, Milice Pavlović, Filipa Krajinovića i Milice Todorović.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Prije nekoliko godina Kovačević je na društvenim mrežama pokazao dio svog doma i oduševio pratitelje. Stan je uređen u svijetlim tonovima, s puno pažnje posvećene detaljima, a tijekom blagdana poprima posebno toplu i gotovo bajkovitu atmosferu. U prostoru se ističe i kutak s bijelim klavirom, gdje pjevač provodi najviše vremena, dok je kupaonica uređena u luksuznom mramoru. Tijekom toplijih dana najviše uživa na prostranoj terasi s koje se pruža impresivan pogled na Savu, novi most i stari dio grada, piše Kurir.

Fotografije njihova luksuznog stana pogledajte OVDJE.

Govoreći o privatnom životu, Kovačević je nedavno otkrio da nikada nije bio sklon ideji braka. Ističe kako mu formalnosti ne znače mnogo te da mu je najvažnije imati stabilan i iskren odnos.

“Zorana i ja planiramo budućnost zajedno i stvarno se dobro slažemo. Važno mi je da imam osobu koju volim i koja mi je podrška, a i ja njoj. To je ono što mi je prioritet”, rekao je, dodajući da mu papir ne predstavlja garanciju za uspjeh veze, ali da mu je važno zajednički graditi budućnost i osigurati stabilnost za obitelj.

Stiže prinova

Par je nedavno objavio i lijepe vijesti – očekuju svoje prvo zajedničko dijete. Zorana iz prethodnog braka s Bogdanom Srejovićem ima kćer Iskru, koja je, kako kaže Kovačević, već bila dobra priprema za roditeljstvo.

“Kad postoji ljubav, svi izazovi se lakše prebrode”, zaključio je pjevač.

POGLEDAJTE VIDEO: