Osvojio je Severinu u RTL-ovom Superstaru, a sad ima prvi autorski hit: Nije ljubavna žalopojka

Nakon što je predstavio svoju prvu autorsku pjesmu „Nestala”, mladi glazbenik otvoreno je progovorio o suradnji s bratom Igorom, inspiraciji iza pjesme i iskustvu nastupa pred publikom. U razgovoru se prisjetio i sudjelovanja u showu Superstar Hrvatska, otkrio kako nastaju njegove pjesme te zašto mu je važno ostati „čovjek iz naroda”. Dotaknuo se i snimanja dinamičnog videospota, planova za budućnost te novih projekata koje već priprema sa svojim timom.

Tekst i glazbu nove pjesme 'Nestala' potpisujete Vi i brat Igor. Kako ste raspodijelili stvaralački dio posla?

Stvaranje je najcešće podjednako isprovocirano, uvijek skupimo nekoliko ideja i krenemo ih realizirati najbolje što znamo, a nekad to nastane samo od sebe kao što je slučaj sa ovom pjesmom.

Naslov pjesme zvuči kao tužna ljubavna pjesma, moram priznati, no ima zabavan prizvuk. Tema je neka prošla ljubav? Čime je inspirirana?

Inspiracija se uvijek crpi prvenstveno iz osobnog iskustva, zatim i iz iskustava iz moje okoline.

Osim na TV emisijama, nastupali ste i po zagrebačkim lokalima. koji vam je nastup uživo bio najdraži?

Svaki nastup je po nečemu poseban, pogotovo jer nikada ne pripremam repertoar za svirke nego pustim da vidim gdje će me 'vajb' ljudi odnijeti. Nemam neki određeni najdraži nastup, ali omiljeni nastupi su oni kad ne sviram solo, nego s malo širom ekipom.

Sudjelovali ste svojedobno na RTL-ovom glazbenom showu Superstar Hrvatska. Što mislite, koliko Vam je taj show pridonio u stvaranju publike?

Sam nastup mi je u lijepom sjećanju jer sam pjevao meni jako dragu pjesmu i otkrio je nekim ljudima koji je nikada prije nisu čuli. Glazbene emisije su jako zahtjevan format u kojem se ja u budućnosti vidim samo iza scene, na sceni baš i ne. Pomoglo je dosta, očekivanja mi nisu bila velika i jako sam zadovoljan kako sam iskoristio tih svojih par minuta.

Kako publika reagira na Vas? Imate li dobru povezanost?

To je više pitanje za publiku s obzirom da sam tek na počecima svoje autorske glazbe i smatram da vrijeme treba donijeti svoje. Ja ću se nastaviti truditi i ne odustajati od ovog Božjeg dara.

Foto: Nikola Baksic

Videospot je vrlo dinamičan i u snimanje je uključeno puno ljudi. Kako vam je bilo na snimanju spota?

Na snimanju spota je bilo odlično. Neizmjerno sam zahvalan cijeloj ekipi koji su bili cijeli dan na setu, iako nam vrijeme taj dan nije baš išlo u prilog, s produkcijske strane smo uspjeli realizirati sve što smo zamislili.

Jeste li i sami imali utjecaj na ideju za videospot?

Jesam, od samog nastanka pjesme u glavi mi je ideja da spot mora biti povezan s vožnjom. Bio nam je cilj da se prenese sam karakter pjesme, ali ujedno i moj karakter. Ja sam čovjek iz naroda, čovjek od društva, zabave i smijeha, pa je spot morao biti takav. Zahvaljujući ekipi iz produkcije, koji su moju ideju i duh pjesme fantastično sproveli u djelo, ne mogu drugo nego biti ponosan na spot za svoju prvu autorsku pjesmu.

Koji je vaš idući karijerni pothvat? Možete li nam nešto više otkriti?

Plan za dalje je nastaviti s novim autorskim pjesmama, od kojih su neke već spremne pa sada čekamo pravi trenutak kada ćemo ih pokloniti slušateljima. Osim svojih autorskih pjesama, svakodnevno radim i na pjesmama za druge izvođače, kao i na nekim kreativnim projektima izvan glazbe. Ono što sa zadovoljstvom mogu otkriti je da za sljedeće projekte ne planiram mijenjati ekipu, jer bi bilo glupo odustati od ovakve dobitne kombinacije.